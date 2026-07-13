Plano para conter Yamal? Rabiot revela tática da França para a semifinal da Copa

Com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo até aqui, a França entra em campo às 16h, no AT&T Stadium, em Dallas, nesta terça-feira para tentar chegar em sua terceira final consecutiva. Contudo, para isso acontecer, os franceses precisam superar a Espanha, que conta com um dos melhores jogadores do mundo: Lamine Yamal.

O jovem de 19 anos é a grande estrela da Espanha, que por mais que seja uma seleção que preze pelo coletivo, conta bastante com o brilho individual do craque do Barcelona para ferir seus adversários. Por isso, existe uma grande preocupação sobre o que Yamal pode fazer nesta semifinal, mas não para Adrien Rabiot.

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O volante da França falou com a imprensa nesta segunda-feira, e destacou que a França não traçou um plano específico para tentar parar Lamine Yamal na semifinal desta terça. Segundo Rabiot, a Espanha tem outros jogadores além de Yamal que podem igualmente ser perigosos.

“Não, não existe um plano anti-Yamal. Estamos concentrados na seleção da Espanha como um todo, não em apenas um jogador. Sabemos que eles são perigosos em todos os aspectos, seja com Yamal, com os atacantes, na posse de bola, na capacidade de atacar os pequenos espaços próximos da área ou nas combinações ofensivas. Portanto, precisamos focar nisso e não em uma individualidade”, disse Rabiot.

Além do futebol jogado dentro das quatro linhas, Lamine Yamal também tem falado bastante fora de campo. Uma das declarações do jovem, inclusive, foi de que a França tem que temer a Espanha, uma vez que La Roja venceu as últimas duas partidas diante dos franceses. Rabiot, por sua vez, rechaçou qualquer tipo de temor por parte da França em relação ao jogo em Dallas.

“Não temos medo de ninguém. Como eu disse, pelo caminho que fizemos, chegamos a esta semifinal nas melhores condições possíveis. Tudo está favorável para nós. Acho que seria difícil chegar em situação melhor. Depois, o campo vai decidir, porque continua sendo futebol. Mas fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para estarmos preparados da melhor forma”, finalizou.

França e Espanha medem forças nesta terça-feira, no AT&T Stadium, em Dallas, às 16h (de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo. Quem vencer, avança para a final contra quem levar a melhor entre Argentina e Inglaterra, que medem forças na outra semifinal.

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