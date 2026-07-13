França x Espanha: relembre seis jogos marcantes da história do clássico

A primeira semifinal da Copa do Mundo marca o encontro entre França e Espanha, duas seleções que já se enfrentaram 38 vezes na história. O retrospecto é favorável aos espanhóis, mas os franceses venceram as finais do clássico europeu. Nesta terça-feira, às 16h, a cidade de Dallas receberá o tira-teima.

O Jogada10 listou os seis principais confrontos entre os dois. Começando pelo primeiro registro, em 1922, até o duelo mais recente, que teve incríveis nove gols. Vale lembrar que este duelo já aconteceu duas vezes em Copas, mas apenas um deles na fase de mata-mata.

1922 – Jogo #01

A bola rola para França e Espanha há 96 anos. Em abril de 1922, um amistoso abriu os trabalhos do duelo europeu. A vitória foi espanhola, por 4 a 0, em Bordeaux.

1984 – Final da Eurocopa

Seis décadas depois, finalmente aconteceu a primeira final entre as seleções. Anfitriã da Eurocopa, a França não decepcionou e garantiu seu primeiro título. Os gols foram de Bruno Bellone e Michel Platini, em cobrança de falta que ficou marcada pela falha do goleiro Luis Arconada.

2006 – 1º mata-mata de Copa

Ribéry, Vieira e Zidane garantiram a vitória por 3 a 1 da França nas oitavas de final do Mundial de 20 anos atrás. Por sinal, foi a primeira vez em que as equipes se enfrentaram em um mata-mata de Copa. Na sequência, os Bleus eliminaram o Brasil nas quartas de final.

2024 – Yamal faz história na Euro

Com apenas 16 anos, Lamine Yamal mostrou que a veio e foi decisivo para a classificação da Espanha à final da última Eurocopa, na Alemanha. Afinal, ele marcou um golaço que abriu caminho para a virada. Antes, Kolo Muani havia aberto o placar para a França. E Dani Olmo fez o segundo.

2024 – final olímpica em Paris

Dois meses depois, a Espanha voltou a brilhar sobre o rival e conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris. Este é o único jogo desta lista que não é entre seleções principais. No entanto, a importância história é evidente: além do título, foi decidido na prorrogação após um 3 a 3 eletrizante.

Os gols decisivos foram de Camello, fechando o clássico em 5 a 3. Nesta partida, dois titulares também estarão em campo nesta terça, na semifinal da Copa: o zagueiro Cubarsí (19 anos), pela Espanha, e o meia Michael Olise (24 anos), pela França.

2025 – maior placar da história

Depois da batalha de oito gols nos Jogos Olímpicos, houve um duelo ainda mais fantástico. E o encontro pela Liga das Nações foi justamente o último entre as seleções. A Espanha foi dominante e abriu 4 a 1 e depois 5 a 2. Porém, os franceses correram atrás e ainda fizeram dois gols antes do apito final: 5 a 4.

Gols da França: Mbappé, Cherki, Dani Vivian (contra) e Thuram. Gols da Espanha: Nico Williams, Dani Olmo, Lamine Yamal, Rodri e Fabián Ruiz. Na decisão, os espanhois perderam a taça para Portugal nos pênaltis, após 2 a 2 no tempo normal.

Retrospecto geral:

18 vitórias da Espanha

13 vitórias da França

7 empates

71 gols da Espanha

44 gols da França

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