Barcelona de Guayaquil recusa proposta do Internacional por goleiro

O Barcelona de Guayaquil recusou a primeira proposta do Internacional pela contratação do goleiro José Contreras, de 31 anos. Os valores não foram divulgados e as negociações seguem em andamento entre os dois clubes.

O jogador tem vínculo com os equatorianos somente até o fim da temporada. Assim, já pode assinar um pré-contrato e deixar o clube sem custos em janeiro. De acordo com o “ge”, a diretoria do Internacional deseja a chegada do goleiro já nesta janela de transferências.

O arqueiro é um dos destaques do Barcelona e começou como titular nos últimos dois amistosos da Venezuela na Data Fifa antes da Copa do Mundo. A seleção sul-americana perdeu por 2 a 1 para a Turquia e venceu o Iraque por 2 a 0.

Cria da base do Aragua, da Venezuela, Contreras jogou ainda pelo Deportivo Táchira, Châteauroux (França), Deportivo Pasto (Colômbia) e San Carlos (Costa Rica). Ao retornar ao futebol colombiano, destacou-se pelo Rionegro Águilas e chegou ao Barcelona de Guayaquil no início de 2025.

A última partida do goleiro ocorreu no último domingo, no empate em 0 a 0 com o Emelec, pelo Campeonato Equatoriano, no qual o Barcelona ocupa a terceira colocação. Anteriormente, ele teve destaque na classificação sobre o Botafogo, na fase preliminar da Libertadores, no início do ano.

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