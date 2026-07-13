Léo Pereira e Karoline Lima anunciam noivado após reconciliação

O zagueiro Léo Pereira e a influenciadora Karoline Lima estão noivos. O casal anunciou, nesta segunda-feira (13/7), a novidade por meio de uma postagem nas redes sociais exibindo o anel de noivado. Os dois, aliás, estão juntos desde 2024, mas passou por idas e vindas.
Em 2025, eles anunciaram um término, mas voltaram após cerca de um mês. Após um mês juntos de novo, eles terminaram pela segunda vez em fevereiro deste ano.
No entanto, a reconciliação se tornou pública durante a Copa do Mundo, enquanto Léo Pereira fazia parte do elenco da Seleção Brasileira e a influenciadora cobria a competição pela Rede Ronaldo, canal do YouTube de Ronaldo Fenômeno e seu filho Ronald.
Léo Pereira e Karol se beijaram após partida entre Brasil e Haiti. Nas imagens da Cazé TV, os dois aparecem trocando abraços e beijos na área de circulação, sem demonstrar preocupação com a presença dos fotógrafos e dos torcedores no local.
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“Quadrado amoroso”
O namoro dos dois, aliás, tem relação com outro namoro de outro jogador com uma influenciadora. Afinal, o ex de Karoline, Eder Militão, engatou uma relação com Tainá Castro, ex-esposa de Léo. Pouco tempo depois de assumirem o namoro, Karoline e sua filha Cecília (fruto da relação com Militão) já estavam morando com o zagueiro no Rio de Janeiro.
A harmonia deu lugar a uma disputa judicial intensa quando Tainá, que se mudou para a Espanha para viver com Militão, tentou levar os filhos que tem com Léo Pereira. O zagueiro barrou a mudança na Justiça, e Karoline entrou na briga publicamente para defender o namorado. A exposição gerou atritos, e, após ser desmentida por Tainá nas redes sociais, Karoline anunciou o primeiro término com o jogador.
Entre idas e vindas, o casal reatou em novembro de 2025, colocando um ponto final na relação logo em janeiro de 2026. A separação, contudo, não durou muito: após meses de flagras e especulações nos bastidores, Karoline aproveitou os holofotes da Copa do Mundo de 2026 para acompanhar o zagueiro e oficializar, mais uma vez, que eles estão juntos.
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