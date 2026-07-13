Léo Pereira e Karoline Lima anunciam noivado após reconciliação

O zagueiro Léo Pereira e a influenciadora Karoline Lima estão noivos. O casal anunciou, nesta segunda-feira (13/7), a novidade por meio de uma postagem nas redes sociais exibindo o anel de noivado. Os dois, aliás, estão juntos desde 2024, mas passou por idas e vindas.

Em 2025, eles anunciaram um término, mas voltaram após cerca de um mês. Após um mês juntos de novo, eles terminaram pela segunda vez em fevereiro deste ano.

Um post compartilhado por Léo (@leopereira4)

No entanto, a reconciliação se tornou pública durante a Copa do Mundo, enquanto Léo Pereira fazia parte do elenco da Seleção Brasileira e a influenciadora cobria a competição pela Rede Ronaldo, canal do YouTube de Ronaldo Fenômeno e seu filho Ronald.

Léo Pereira e Karol se beijaram após partida entre Brasil e Haiti. Nas imagens da Cazé TV, os dois aparecem trocando abraços e beijos na área de circulação, sem demonstrar preocupação com a presença dos fotógrafos e dos torcedores no local.

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“Quadrado amoroso”

O namoro dos dois, aliás, tem relação com outro namoro de outro jogador com uma influenciadora. Afinal, o ex de Karoline, Eder Militão, engatou uma relação com Tainá Castro, ex-esposa de Léo. Pouco tempo depois de assumirem o namoro, Karoline e sua filha Cecília (fruto da relação com Militão) já estavam morando com o zagueiro no Rio de Janeiro.

A harmonia deu lugar a uma disputa judicial intensa quando Tainá, que se mudou para a Espanha para viver com Militão, tentou levar os filhos que tem com Léo Pereira. O zagueiro barrou a mudança na Justiça, e Karoline entrou na briga publicamente para defender o namorado. A exposição gerou atritos, e, após ser desmentida por Tainá nas redes sociais, Karoline anunciou o primeiro término com o jogador.

Entre idas e vindas, o casal reatou em novembro de 2025, colocando um ponto final na relação logo em janeiro de 2026. A separação, contudo, não durou muito: após meses de flagras e especulações nos bastidores, Karoline aproveitou os holofotes da Copa do Mundo de 2026 para acompanhar o zagueiro e oficializar, mais uma vez, que eles estão juntos.

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