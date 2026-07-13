Deschamps diz que Espanha é favorita na semifinal da Copa e evita clima de “revanche”

O planeta vai parar nesta terça-feira, dia 14 de julho. No AT&T Stadium, em Dallas, duas das melhores seleções da atualidade se enfrentam por uma vaga na grande final da Copa do Mundo de 2026. Às 16h (de Brasília), França e Espanha medem forças mais uma vez em um grande palco – assim como foi nas útlimas edições de Eurocopa e na Nations League.

Cotadas como duas das grandes favoritas ao título, apenas uma seleção poderá, de fato, buscar esse troféu na grande decisão do dia 19, em Nova York. E para o técnico da França, Didier Deschamps, a Espanha é a grande favorita para conquistar essa classificação para a decisão. O treinador, do alto da sua honestidade – ou da sua técnica para tirar o peso da França – manteve sua opinião de que o rival desta terça é um time melhor do que a seleção francesa.

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“Sim, mantenho o que disse (sobre o favoritismo da Espanha). Não quero pressionar Luis de la Fuente e sua equipe, mas ele sabe muito bem das expectativas em seu país. Eles sofreram apenas um gol em sete partidas. Luis e eu estamos focados em defender bem. Mas, com a qualidade ofensiva de ambas as equipes, podemos esperar um jogo espetacular”, disse Deschamps.

As últimas duas partidas entre França e Espanha foram favoráveis para os espanhóis. Na semifinal da Eurocopa de 2024, a Espanha levou a melhor por 2 a 1, e posteriormente, ficou com o título europeu. Já na Uefa Nations League, a Espanha não foi campeã, mas deixou a França pelo caminho na semifinal com uma vitória por 5 a 4. Mas as duas derrotas ainda estão na cabeça de Didier Deschamps? O técnico respondeu sobre o que estes jogos podem falar para a partida desta terça.

“Jogadores de ambos os lados que estavam em campo estarão amanhã também. É uma questão de força. A Espanha quer a bola, a posse de bola e pressiona bastante. Se sofreram apenas um gol, é porque têm muita posse de bola e criam oportunidades. Será uma questão de força. Não se trata de revanche. Eles venceram as duas partidas, parabéns para eles. Podemos aprender com isso, porque há jogadores que já estiveram lá. É uma semifinal, com uma vaga na final em jogo. Só haverá um time na final”, afirmou.

E Lamine Yamal?

O treinador da França também falou sobre outro personagem que pode ser um desequilibrante na partida: Lamine Yamal. O craque da Espanha é um dos melhores jogadores do mundo nesta temporada, e Deschamps falou sobre o que pode fazer para tentar atenuar o jogo de Yamal contra a França nesta terça-feira.

“O adversário tem pontos fortes, mas nós também. Ele (Yamal) é um daqueles jogadores capazes de fazer a diferença. O objetivo de qualquer adversário é limitar sua influência. Ele tem influência, sim; em situações de um contra um, é difícil. Mas também não é exatamente divertido jogar um contra um contra alguns dos meus jogadores. São coisas que teremos que administrar com cuidado”, finalizou.

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