Messi se despede de Kansas City na Copa do Mundo: “Obrigado por tudo”

A Argentina fez seu último treino em Kansas City nesta segunda-feira (13). O local foi a base da seleção durante toda a Copa do Mundo. Dessa maneira, o astro Lionel Messi utilizou suas redes sociais para se despedir da cidade.
“Último treino em Kansas City! Obrigado por tudo!”, escreveu o camisa 10 em uma postagem com quatro imagens no Instagram.
Os argentinos chegaram a Kansas City no dia 31 de maio, quando iniciou a fase final de preparação para a disputa do Mundial. Agora, a albiceleste viaja para Atlanta, onde enfrenta a Inglaterra na próxima quarta-feira (15), às 16h (de Brasília).
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Caso vença os ingleses, a Argentina fará a grande final da Copa do Mundo com o ganhador de França x Espanha. Assim, viajará para Nova York, palco da decisão do domingo (19). Se perder, a próxima parada será em Miami, cidade onde Messi vive desde 2023, quando acertou contrato com o Inter Miami.
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