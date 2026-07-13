Bap elogia ajustes de Jardim no Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, elogiou o trabalho de Leonardo Jardim no clube e apontou a evolução de Samuel Lino como um dos principais exemplos da influência do treinador no elenco. Em entrevista ao “Podcast do Barba”, o presidente rubro-negro destacou ajustes individuais, citou jovens que cresceram na intertemporada e disse estar animado com o retorno do time aos jogos oficiais.

O dirigente avaliou que Jardim conseguiu encontrar uma nova função para Samuel Lino. O atacante passou a atuar mais por dentro e ganhou mais participação ofensiva desde a chegada do técnico, em março. Para Bap, esse tipo de mudança mostra a capacidade do treinador de identificar soluções dentro do próprio elenco.

“É muito satisfatório”, disse o presidente.

Desde que Leonardo Jardim assumiu o Flamengo, Samuel Lino marcou quatro gols e deu seis assistências em 21 jogos. Antes disso, em 2026, o atacante tinha dois gols e três assistências em 11 partidas. Além disso, Lino marcou duas vezes nos três amistosos disputados pelo clube durante a intertemporada em Portugal.

Bap também citou Wallace Yan, Lorran, Royal, João Victor e Vitão como jogadores que deram respostas positivas no período de preparação. Wallace Yan marcou duas vezes na viagem, enquanto Lorran, de volta após empréstimo ao Pisa, da Itália, também fez um gol. Já João Victor, Vitão e Royal ganharam espaço durante as ausências de Léo Pereira, Danilo e Varela, que estavam na Copa do Mundo.

Presidente evita garantia de permanência

Mesmo satisfeito com o momento do Flamengo, Bap evitou tratar qualquer trabalho como definitivo. O presidente elogiou Jardim, mas lembrou que a avaliação no futebol muda de acordo com desempenho, contexto e resultados.

“Nada é eterno”, afirmou Bap.

Ainda assim, o dirigente disse estar feliz com o que tem visto no Flamengo desde a chegada do treinador português. A avaliação positiva ganhou força depois da intertemporada em Portugal, quando o clube disputou amistosos contra River Plate, Lausanne-Sport e Benfica. O Flamengo terminou a viagem com duas vitórias e um empate.

O presidente também relacionou a evolução recente à troca no comando técnico. Antes de elogiar Jardim, Bap voltou a explicar os motivos que levaram à demissão de Filipe Luís. Segundo ele, a decisão envolveu o início ruim da temporada, o planejamento do Campeonato Carioca e a necessidade de uma resposta institucional.

Bap volta a falar sobre saída de Filipe Luís

O Flamengo iniciou o ano com a ideia de usar o time sub-20 nas primeiras rodadas do Carioca. O objetivo era dar mais tempo de descanso e pré-temporada ao elenco principal. No entanto, a equipe somou apenas um ponto nos três primeiros jogos, e Bap decidiu antecipar o retorno dos profissionais.

A mudança causou incômodo em Filipe Luís e José Boto. O presidente, porém, afirmou que a decisão sobre o retorno do elenco profissional cabia à presidência. Para Bap, o planejamento inicial não foi conduzido da maneira adequada.

“Não teve planejamento nenhum”, declarou.

Leia Mais: França x Espanha: relembre os seis jogos mais marcantes do clássico

O dirigente disse que o Flamengo não poderia correr risco no Campeonato Carioca. Além disso, lembrou que o time tinha a pior performance entre os clubes da Série A no momento da demissão de Filipe Luís. Por isso, entendeu que precisava agir antes que a situação se agravasse.

Bap também afirmou que mantém boa relação com o ex-treinador e reconhece a importância dele para o clube. Porém, sustentou que a mudança era necessária naquele momento.

“Casamentos acabam também”, disse.

Jardim ganha respaldo interno

A fala pública de Bap reforça o respaldo de Leonardo Jardim dentro do Flamengo. O treinador chegou em março e, desde então, passou a buscar ajustes no elenco sem depender apenas de contratações. A evolução de Samuel Lino, a maior presença de jovens e o aproveitamento de alternativas defensivas durante a intertemporada entraram nessa avaliação.

Para o presidente, o trabalho atual oferece sinais positivos. O dirigente citou a capacidade de Jardim de reposicionar jogadores, valorizar atletas da base e encontrar soluções em meio a ausências importantes. Ao mesmo tempo, deixou claro que a cobrança seguirá ligada ao desempenho do time na sequência da temporada.

Agora, o Flamengo tenta transformar a boa avaliação interna em resposta nos jogos oficiais. O elenco volta da pausa com mais opções observadas pela comissão técnica e com nomes jovens em busca de espaço. Bap, por sua vez, usa o momento para marcar diferença entre o início ruim do ano e a fase atual sob comando de Leonardo Jardim.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.