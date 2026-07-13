Jornal americano publica obituário de Garrincha 43 anos depois da morte do jogador

O famoso “New York Times” cometeu uma gafe? Essa foi a primeira pergunta do leitor do jornal, nesta segunda-feira (13/7), ao se deparar com a publicação do obituário de Garrincha, morto em 1983. No entanto, a questão tem uma explicação e não foi ao acaso.

O conteúdo, afinal, faz parte da série “Overlooked No More”, que publica obituários de pessoas notáveis que não tiveram suas mortes, a partir de 1851, noticiadas pelo jornal americano. Nomes do esporte, música, literatura e outras áreas já ganharam esta homenagem.

O jornal americano trata Garrincha como um talento praticamente impossível, responsável por um dos maiores desempenhos individuais da história das Copas.

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“Nasceu com um corpo que parecia inadequado para o futebol. Sua perna esquerda estava arqueada para fora; a direita, mais comprida em mais de dois centímetros, curvava-se para dentro”, diz trecho da matéria assinada pelo jornalista Jeré Longman.

A luta contra o alcoolismo e o relacionamento com a cantora Elza Soares também foram os destaques na matéria.

“Em 1969, dirigindo supostamente embriagado e sem faróis no escuro, Garrincha sofreu um acidente que matou sua sogra, que estava no banco do passageiro. Soares deixou Garrincha em 1977 depois que ele a agrediu com socos e chutes. Eles se divorciaram posteriormente”, destacou o texto.

Carreira de Garrincha

Garrincha nasceu em 28 de outubro de 1933 em Pau Grande, no Rio de Janeiro. Em campo, ele passou por Botafogo, Corinthians, Portuguesa Santista, Flamengo, Junior Barranquilla, Novo Hamburgo e Olaria. Pela Seleção, foi campeão das Copas do Mundo de 1958 e 1962. Garrincha morreu em 20 de janeiro de 1983, aos 49 anos, no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações causadas pelo alcoolismo.

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