Vitória desiste de Wagner Leonardo após impasse com o Grêmio

Vitória e Grêmio encerraram as negociações pelo retorno de Wagner Leonardo. O clube baiano tentava repatriar o zagueiro, mas as conversas travaram por causa da dívida do time gaúcho referente à compra do jogador, realizada no ano passado. Sem acordo sobre o pagamento, o defensor não voltará ao Rubro-Negro neste momento.

O ponto central da negociação era justamente o valor que o Grêmio ainda deve ao Vitória. O clube gaúcho comprou Wagner Leonardo em fevereiro de 2025 por 4,5 milhões de dólares, cerca de R$ 26 milhões na cotação da época. Porém, uma parcela de um milhão de dólares atrasou, e o valor total ainda em aberto gira em torno de R$ 13 milhões.

O Grêmio aceitou pagar a parcela vencida em uma nova divisão, em dez vezes. O Vitória, no entanto, pediu garantias de pagamento. Como as partes não avançaram nesse ponto, o acordo colapsou. Dessa forma, o clube baiano encerrou as tratativas e deve buscar a cobrança pelos meios legais.

“Só teria negociação se eles pagassem o que está vencido”, disse o presidente Fábio Mota.

O dirigente rubro-negro também afirmou que o Grêmio não aceitou quitar o débito nos termos desejados pelo Vitória. Por isso, reforçou que o clube baiano não vê mais caminho para manter a negociação aberta.

“Então não tem negociação”, afirmou Mota.

Vitória já havia tentado retorno no início do ano

Essa não foi a primeira tentativa do Vitória por Wagner Leonardo em 2026. O clube baiano já havia procurado o Grêmio no início do ano, mas o negócio não evoluiu. Recentemente, o Rubro-Negro voltou a apresentar proposta pelo defensor, porém os valores não agradaram ao clube gaúcho.

A situação esportiva do zagueiro no Grêmio também ajudava a alimentar a possibilidade de saída. Wagner Leonardo é reserva e tem ficado sem espaço no elenco tricolor. Ainda assim, o entrave financeiro entre os clubes pesou mais do que o cenário técnico do jogador.

No Vitória, Wagner Leonardo construiu uma passagem marcante. O zagueiro chegou ao clube em 2023, virou titular absoluto, assumiu a braçadeira de capitão e se tornou uma das referências da equipe nas conquistas da Série B daquele ano e do Campeonato Baiano de 2024. Ao todo, disputou 97 jogos, marcou 11 gols e deu uma assistência.

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Apesar disso, a relação com parte da torcida ficou abalada depois da saída para o Grêmio. Em sua apresentação no clube gaúcho, Wagner Leonardo disse que estava de volta a um clube grande depois de ter sido revelado pelo Santos. A fala incomodou torcedores rubro-negros e criou desgaste em torno do nome do defensor.

Agora, o retorno fica fora dos planos imediatos. O Vitória mantém a cobrança sobre o valor pendente, enquanto o Grêmio segue com o jogador no elenco. O presidente Fábio Mota indicou que o clube baiano vai buscar o recebimento da dívida fora da negociação esportiva.

“O Vitória vai cobrar na Justiça”, declarou.

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