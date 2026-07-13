Mourinho comanda primeiro treino no Real Madrid

José Mourinho iniciou oficialmente sua segunda passagem pelo Real Madrid nesta segunda-feira (13), comandando o primeiro treino da pré-temporada. Treze anos após deixar o clube, o treinador português voltou ao centro de treinamento de Valdebebas e promoveu uma atividade intensa, mesmo sob o forte calor de Madri, deixando claro que pretende imprimir um ritmo forte desde o primeiro dia de trabalho.

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A primeira atividade contou com apenas oito jogadores do elenco principal: Lunin, Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Asencio, Álvaro Carreras, Camavinga, Mastantuono e Gonzalo García. Para completar o grupo, Mourinho convocou 12 atletas das categorias de base. Os demais jogadores se reapresentarão gradualmente nas próximas semanas.

Antes do treino, o elenco passou pelos exames médicos de rotina. Os lesionados Militão, Mendy e Rodrygo também estiveram no CT para acompanhar o início dos trabalhos e cumprimentar o novo treinador e sua comissão técnica, embora ainda sigam em recuperação.

De acordo com informações da imprensa espanhola, a atividade foi marcada por um ritmo forte e muita intensidade física. Depois de uma conversa inicial com o grupo, Mourinho comandou exercícios de corrida, explosão e velocidade, sempre com bola. A programação também incluiu cruzamentos e finalizações, buscando acelerar o ritmo dos jogadores após cerca de sete semanas de férias.

Veja momentos do primeiro treino de Mourinho no Real Madrid:

Primer entrenamiento de la pretemporada pic.twitter.com/oOGkNNIY6G — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 13, 2026

O retorno dos atletas que disputaram a Copa do Mundo de 2026 acontecerá de forma escalonada. Arda Güler se reapresenta no dia 17 de julho, seguido por Valverde, no dia 18. Dumfries e Rudiger chegam no dia 21, enquanto Vini Jr e Endrick retornam no dia 27. Bernardo Silva se junta ao grupo em 28 de julho, Brahim Díaz no dia 31 e Courtois em 1º de agosto. Já Konaté, Tchouaméni, Mbappé, Cucurella e Bellingham, que ainda estão envolvidos no Mundial, devem voltar entre os dias 5 e 10 de agosto.

Próximos compromissos

Até o momento, o Real Madrid já confirmou dois amistosos de pré-temporada: contra a Fiorentina, em 1º de agosto, na Áustria, e diante do Deportivo La Coruña, em 12 de agosto, pelo Troféu Teresa Herrera. A diretoria ainda trabalha para marcar outros compromissos antes do início da temporada e não descarta a realização de um amistoso com portões fechados.

A preparação continuará em ritmo acelerado. Isto porque Mourinho já programou dois treinamentos para esta terça-feira (14), reforçando que pretende aproveitar ao máximo o período de pré-temporada para implantar sua filosofia de jogo.

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