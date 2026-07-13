De la Fuente responde Deschamps e rechaça favoritismo da Espanha: “Não me importa”

Depois de 16 anos, a Espanha tem a chance de ouro de voltar a uma final de Copa do Mundo. Campeã em 2010, La Roja sonha com o bicampeonato, mas para isso acontecer precisará passar por cima de uma das grandes favoritas ao título. Nesta terça-feira, Espanha e França medem forças no AT&T Stadium, em Dallas, na primeira semifinal da Copa, às 16h (de Brasília).

Favoritismo de um lado, favoritismo do outro. Se a França é cotada como uma das favoritas ao título, a Espanha não é diferente. Inclusive, o técnico da França, Didier Deschamps, afirmou mais uma vez nesta segunda que os espanhóis são os grandes favoritos para se classificar e para ficar com o título da Copa do Mundo. No entanto, Luis de la Fuente, técnico da Espanha, não comprou a ideia do treinador rival.

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“Na verdade, para mim, não importa e nem significa nada. Não é decisivo. O que é verdade é que enfrentamos grandes seleções, igual na outra semifinal. De coração, não entendo isso de favoritismo. Sinto o ambiente meio tenso, mas não vale para nada. A pressão é a responsabilidade que temos com nós mesmos, nosso país, nossa família, nosso povo”, disse De la Fuente, que assim como fez Deschamps, jogou elogios para o outro lado:

“Eu acredito que hoje (a França) é melhor. Foram crescendo. O que oferecíamos há dois anos, hoje é superior também, melhoramos características. É assim. Mbappé, Pedri, Dembélé, todos melhoraram em todos os aspectos”, afirmou.

Chegou o grande dia?

Aniversariante deste dia 13 de julho, Lamine Yamal é o principal jogador da Espanha. No entanto, o craque ainda não fez um grande jogo nesta Copa do Mundo. Segundo De la Fuente, a grande atuação de Yamal nesta Copa ainda está por vir e mandou um recado para o jogo desta terça.

“Tranquilidade. Ele já era maior de idade. Já tem alguma experiência de futebol, 19 anos. Que desfrute e que jogue fora a ansiedade. O grande dia dele está por chegar no Mundial. Espero que seja amanhã, ou na final, se pudermos passar”, finalizou.

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