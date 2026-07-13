Vasco indica ex-interventor como watchdog da SAF; entenda

O Vasco indicou o nome de Athos Neves como watchdog de sua SAF, cumprindo uma determinação da 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (PJERJ). A medida integra o conjunto de ações exigidas do clube associativo desde o retorno do presidente Pedrinho ao comando do futebol vascaíno.

O profissional assume a função após a suspensão da intervenção judicial do clube, determinada pelo desembargador Felipe Cury. Athos Neves — que já vinha atuando como interventor judicial na última semana — agora terá o papel de monitorar a governança e as finanças da SAF. Além disso, receber documentos e municiar a Justiça com relatórios periódicos.

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No novo cargo, Athos, portanto, atuará de forma independente e não poderá ser substituído pela administração do Vasco. Ele terá o dever de reportar diretamente ao desembargador e à Justiça qualquer movimentação ou negociação financeira do clube que ultrapasse o valor de R$ 5 milhões.

Com o retorno do presidente Pedrinho, o Vasco altera imediatamente o seu foco nos bastidores e elege o reforço do elenco como a sua prioridade máxima no futebol. Assim, a diretoria intensificou os contatos para retomar o planejamento traçado pelo departamento de futebol.

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