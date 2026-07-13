Pentacampeão Denílson critica postura de jogadores após queda do Brasil na Copa

A eliminação precoce da Seleção Brasileira na Copa do Mundo segue repercutindo fora de campo. Nesta segunda-feira (13), Denílson usou as redes sociais para cobrar uma postura diferente dos jogadores após a derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final. Para o pentacampeão, as mensagens publicadas apenas em texto não foram suficientes para reaproximar a equipe da torcida.

Depois da queda no Mundial, diversos atletas divulgaram notas de desculpas nas redes sociais. No entanto, nenhum jogador gravou um vídeo comentando a eliminação. Além disso, a delegação também recebeu críticas por não retornar ao Brasil logo após a participação na Copa.

A maior parte dos jogadores seguiu diretamente para as férias, em destinos como Ibiza e Las Vegas. O lateral Danilo, do Flamengo, foi o único a voltar ao país, mas optou por não conceder entrevistas. Nesse contexto, Denílson avaliou que faltou uma demonstração mais espontânea por parte dos atletas.

“Faz um videozão trocando uma ideia, falando o que vocês escreveram. Se foram vocês que escreveram, porque às vezes é a assessoria que escreve e está tudo certo. Mas, mano… vídeo. A galera precisa sentir essa tristeza, sentir essa decepção. O torcedor brasileiro precisa se conectar com a seleção de novo.”

Denílson vê distância entre Seleção e torcida

O ex-jogador afirmou acreditar que o elenco foi o maior prejudicado pela eliminação. Ainda assim, ressaltou que comunicados escritos passam uma sensação de distanciamento em um momento de forte frustração para o torcedor brasileiro.

“Eu tenho certeza que vocês sentiram a derrota. Mas só a escrita parece que fica um negócio muito frio para o torcedor. Mete a cara, pai. ‘Rapaziada, estou mal, perdemos’. Faz um vídeozinho. Só escrita fica um negócio muito ‘tô nem aí’, tá ligado?”

A derrota para a Noruega marcou a pior campanha da Seleção Brasileira em Copas do Mundo desde 1990. O resultado encerrou de forma precoce o primeiro Mundial do Brasil sob o comando de Carlo Ancelotti, que também passou a ser alvo de críticas após a eliminação.

Entre os que se manifestaram está Romário. O tetracampeão questionou o desempenho da equipe durante a competição e aumentou a pressão sobre a Seleção depois de mais uma campanha frustrante em Copa do Mundo.

Apesar da queda nas oitavas, Ancelotti seguirá no comando da Seleção Brasileira para iniciar o ciclo visando a Copa do Mundo de 2030. O treinador tentará reconstruir a equipe e conduzir o Brasil de volta à disputa pelo hexacampeonato.

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