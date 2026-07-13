Lamine Yamal dobra a aposta e manda recado para a França: “Somos os campeões da Europa”

13 de julho de 2026. O dia que antecede uma semifinal histórica para a Copa do Mundo entre França e Espanha, também é um dia marcado por ser o aniversário de uma grande estrela. A segunda-feira foi de comemoração para Lamine Yamal, que completou 19 anos de idade, e que também espera que a terça-feira, seja tão especial quanto.

No AT&T Stadium, em Dallas, a seleção da Espanha terá a chance de voltar a disputar uma final de Copa do Mundo após 16 anos, mas para isso, vai precisar vencer a França na semifinal. Contudo, o jogo que vai parar o planeta será apenas mais uma partida para Lamine Yamal – pelo menos, é o que o próprio tem dito.

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Na entrevista coletiva desta segunda, Lamine Yamal novamente repetiu a sua fala sobre um possível favoritismo da Espanha diante da França. O camisa 19 reiterou seu pensamento, afirmou mais uma vez que os franceses precisam temer a seleção espanhola e ironizou as críticas sobre o seu desempenho individual na Copa do Mundo até aqui.

“Me perguntaram se tinha medo da França, eu disse que não. Somos os campeões da Europa e não temos medo de nenhum jogo. É futebol, eles que levem a frase como quiserem. Nós amadurecemos muito, passamos por momentos complicados, como contra Cabo Verde. Estamos orgulhosos disso. Não sinto a pressão. Vocês mesmo dizem que não estou no meu melhor nível. Então, não têm o que esperar nada de mim. Mas estou seguro de que amanha vai ser um dia especial”, disse Yamal.

O camisa 19 afirmou o que espera da partida desta terça-feira em Dallas. Lamine classificou o embate diante da França como o jogo “mais especial” da sua carreira até aqui, e voltou a falar que a falta de gols até aqui não é algo que tem tirado seu sono.

“Jogo da maneira que sei. Nunca vou jogar melhor nem pior. Sempre dou o meu melhor e estou a serviço da equipe. Quando você se entrega por completo, não sente pressão. É o jogo mais importante que vou disputar. Estamos muito animados. Não estou preocupado com gols, mas é sempre especial marcar em jogos como este”, finalizou.

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