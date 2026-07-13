Botafogo sobe oferta e fica perto de contratar volante do Porto B

O Botafogo está perto de contratar o volante Domingos Andrade, que está no Porto B. Após uma oferta inicial de cerca de R$ 7 milhões, o clube carioca subiu as cifras para cerca de R$ 8,8 milhões fixos para contratar o angolano na próxima janela de transferências, que se inicia no dia 20 de julho. As informações iniciais foram do jornal Record, de Portugal.

Além do 1,5 milhão de euros fixos, o Botafogo pretende pagar outros 500 mil euros (cerca de R$ 2,9 milhões) por metas esportivas. A transação será por 70% dos direitos econômicos do volante de 23 anos.

Para fechar a contratação do jovem, o Botafogo trabalha para que a Fifa retire todas as punições que estão em vigor para poder inscrever os reforços. No momento, o Alvinegro tem dois transfer bans.

LEIA MAIS: Textor rebate acusação do Botafogo e diz: “Aportes seguiram a legalidade”

A carreira de Domingos

Embora o atleta tenha uma trajetória recente no Estádio do Dragão, o seu desempenho consistente já desperta grande atenção. De fato, o Porto contratou Domingos Andrade em julho de 2024.

Logo em seguida, o jovem disputou 28 jogos pelo time B na temporada 2025/2026, período no qual inclusive marcou um gol.

Vale destacar que o meio-campista iniciou a sua carreira no Interclube, de Angola, antes de chegar ao futebol europeu. Posteriormente, ele acumulou também passagens importantes pelas equipes do Sporting e do Felgueiras, em Portugal, consolidando assim a sua evolução no esporte.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.