Saiba quanto Haaland pagou em seu “guaxinim” de colecionador

A Noruega desembarcou em Oslo nesta terça-feira (13) após encerrar sua melhor participação na Copa do Mundo. Entretanto, o atacante Erling Haaland chamou a atenção de quem aguardava a chegada do avião que trazia a seleção. Ao descer da aeronave, o jogador apareceu com um guaxinim de pelúcia em seus braços. A peça apresenta o animal abraçado a uma garrafa de whisky vazia.

A peça é um item de colecionador no Velho Oeste nos Estados Unidos. O atacante adquiriu seu “guaxinim de estimação”, em Dallas, cidade na qual a Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 no último dia 30. Inclusive, em suas redes sociais, o jogador compartilhou uma visita a uma loja que vende materiais temáticos na região. Na ocasião, o atacante postou uma foto com chapéu e botas de cowboy.

No site da loja, o item aparece comercializado pelo valor de 750 dólares, cerca de R$ 3,8 mil. Entretanto, o produto aparece como esgotado.

Nas redes sociais, Haaland descreveu que o animal o “seguiu até em casa”. A seleção norueguesa desembarcou em Oslo por volta das 14h, de Brasília. Após a chegada ao aeroporto, a delegação embarcou em um ônibus até o centro da capital, sendo recepcionada pelo rei Harald V no Palácio Real.

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