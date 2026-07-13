Betinho Marques: O Pedro falou, o Bracks repetiu e o Guilherme endossou… E o Barba?

Vai começar tudo de novo. Como diriam os saudosos Mamonas Assassinas: “Atenção, Creuzebek, ao top de uma semana vai tudo recomeçar.” O Galo vai voltar a jogar.

Dito isso, a volta terá aquela mensagem implícita: ô saudade maldita desse Galo que volta, mas que poderia continuar de férias.

O primeiro adversário do Galudo após o período de “paz mundial” da Copa será o Bahia, no dia 21 de julho, na Arena MRV. Inclusive, falando do adversário, enquanto o Tricolor de Aço já fez três contratações para a segunda janela — os argentinos Alejo Véliz (atacante) e Guido Herrera (goleiro), além do zagueiro espanhol Marco Moreno —, o torcedor do Galo segue dando F5 e sonhando com vídeos de “possíveis” no YouTube.

Como Minas Gerais não tem mar, a Massa fica, neste momento, a ver Léo Duarte, com os mares de morros, as fofocas de janela e o sensacionalismo dos criativos. As opções são: retiro espiritual ou clicar sabendo que não se poderá reclamar.

Sintonia na gestão, contraponto do treinador

No discurso atual, há uma espécie de poema drummondiano no qual o Pedro Daniel fala, o Bracks repete e o Guilherme endossa. Há uma linha de sintonia fina entre o trio: eles falam a mesma coisa, o mesmo dialeto. Só existe uma preocupação: e o Barba? E a Massa? Entrarão em convergência?

Eduardo Domínguez já deixou claro que precisa de atletas em todos os setores, e a Massa clama por reforços há tempos, principalmente por um “meio-campista” pegador, Galo de briga. Seríamos os Inocentes das Alterosas?

Nessa dicotomia, o único refresco para a administração do CAM, que comanda o futebol do clube, atende pelo nome de: “Bolanacasinha”. O trio gestor afirma que já fez uma janela forte e que as contratações virão, mas que serão PONTUAIS e sem dispêndio financeiro. No popular, é o seguinte: só chegarão mais atletas se o CAM não tiver que GASTAR ou se mais gente SAIR. O resto atende pelo nome de: oportunidade de mercado.

Enfim, faltam poucos dias para o retorno, mas os desafios são enormes: Pedro Daniel precisa de resultados financeiros nas planilhas e de abaixar a dívida; Eduardo Domínguez precisa fazer, mesmo sem crer, com que o elenco atual entregue algo esplêndido e fora da curva, depois de ter ido ao limite na primeira metade da temporada.

A matéria-prima do Galo é futebol

Mas o ponto nevrálgico da história é: se o Eduardo Domínguez não for feliz com o elenco que tem, as contas do Pedro Daniel também não fecharão. Afinal, o objetivo final do CAM é futebol.

Assim como a matéria-prima de uma construtora é edificar, e a de uma concreteira é o cimento, o Galo respira povo e futebol. No popular: se a bola entra, até os eventuais incompetentes são carregados e os problemas são aplacados, mas, se a casinha ficar sem o “pão” dos gols, ninguém se mantém.

A matéria-prima do GALO é time de futebol. A janela ainda está fechada, mas é preciso relembrar INSISTENTEMENTE que o Atlético sem time é como a Adélia Prado comendo pedra e sem poesia.

O Pedro falou, o Bracks repetiu e o Guilherme endossou… A sintonia é fina e necessária, mas… E o Barba? E a Massa? Tomara que sejam atendidos e que a janela seja um portão aberto de alegria para o coração atleticano. Atenção, Creuzebek, a paz tá acabando.

O Galo é. O resto está.

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