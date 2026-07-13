Iate de Neymar chega a Angra dos Reis e chama atenção

O iate de Neymar chegou a Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (13). A embarcação, chamada Enejota, atracou na BR Marinas Bracuhy e chamou atenção de pessoas que estavam no local. Além disso, o jogador tem uma mansão na região.

O nome Enejota faz referência à pronúncia das iniciais NJ. Antes disso, a embarcação saiu de Fortaleza na última semana. Depois, fez uma parada no Recife. Em seguida, seguiu para o litoral fluminense. A chegada a Angra dos Reis teve registro em vídeo nas redes sociais do marinheiro Naldinho.

“A nave do jogador Neymar acaba de chegar em Angra Dos Reis”, escreveu.

A embarcação, ademais, tem cerca de 150 pés, o equivalente a aproximadamente 46 metros. Além disso, reúne 800 m² de área, seis suítes e heliponto. O valor estimado, por fim, gira em torno de R$ 120 milhões.

Iate passou por transformação

O Enejota não começou como um iate de lazer. Antes disso, tinha estrutura de serviço. Depois, passou por retrofit, processo que adapta uma embarcação para novo uso. Nesse caso, a reforma incluiu ajustes estruturais, técnicos e internos.

A INACE, estaleiro de Fortaleza, conduziu a transformação no Brasil. Já o design leva assinatura de Fernando Almeida. Com isso, o projeto ganhou características de superiate e passou a oferecer estrutura voltada para viagens de alto padrão.

Na parte técnica, o iate conta com quatro motores Caterpillar de 1.450 hp cada. Além disso, pode atingir velocidade máxima de 20 nós, cerca de 37 km/h. A embarcação também tem sistema de propulsão por hidrojato.

Agora, a chegada a Angra dos Reis ocorre poucos dias depois de detalhes do iate ganharem repercussão. A cidade recebe embarcações de grande porte e concentra marinas usadas por proprietários de imóveis e turistas na Costa Verde.

Neymar costuma passar períodos de descanso em Angra dos Reis. O jogador também mantém uma propriedade no município. Enquanto isso, o Enejota passa a integrar a movimentação náutica da região.

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