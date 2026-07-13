Kane coloca panos quentes na treta da Inglaterra: “Tuchel quer o máximo de nós”

No último sábado (11), a Inglaterra sofreu, mas se classificou para a semifinal da Copa do Mundo. Na prorrogação, os ingleses desbancaram a Noruega por 2 a 1, com dois gols de Jude Bellingham. Contudo, apesar da vitória e da classificação, o clima entre Bellingham e Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, não foi dos melhores, pelo menos na imprensa.

Logo assim que o jogo terminou, Tuchel cobrou publicamente seus jogadores e afirmou que a classificação foi “com sorte”, já que o time não fez um grande jogo e precisava melhorar. Sendo assim, instantes depois, ao saber da declaração do treinador, Jude Bellingham respondeu e afirmou que Tuchel não faz ideia do que foi estar em campo contra uma seleção tão qualificada.

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Passada a polêmica, Harry Kane também falou sobre o assunto e tratou de colocar panos quentes. O atacante afirmou que a declaração de Tuchel foi uma forma de mostrar que ele quer o máximo de cada jogador.

“Quando Tuchel nos vê treinar e percebe a nossa união e o que podemos fazer, principalmente com os jogadores que temos, a forma como atacamos, nossos lances individuais e a nossa habilidade, ele só quer ver essa versão de nós. Ele sabe tão bem quanto qualquer um que não é tão simples assim, estamos jogando contra adversários e times bons. Ele está tentando extrair o máximo de nós e nós mesmos sabemos que podemos alcançar um nível ainda maior”, disse Kane na zona mista.

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Kane também seguiu falando sobre a forma com que Thomas Tuchel conversa e faz cobranças ao elenco da seleção da Inglaterra. O treinador alemão, segundo Kane, costuma ser bem franco tanto na hora de treinar, quanto na hora de cobrar mais dos jogadores.

“Ele é muito transparente com as suas emoções, e acho que as pessoas gostam disso também. A honestidade, a emoção, o sentimento, toda vez que ele fala, você vê que não há um roteiro, é apenas o que vem do seu coração. É isso que faz ele ser o que é, e ele é um dos melhores técnicos do mundo por alguma razão, e sua personalidade tem uma parte importante nisso”, enfatizou o atacante.

Com a polêmica resolvida, a Inglaterra terá a chance de finalmente voltar a uma final de Copa do Mundo nesta quarta-feira (15). No Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, os ingleses enfrentam a Argentina, às 16h (de Brasília), por uma vaga na decisão do próximo domingo.

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