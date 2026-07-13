Presidente da federação de Senegal descobre que médico da seleção era ginecologista

Com uma sucessão de problemas após a eliminação na Copa do Mundo, a seleção de Senegal vivenciou uma situação inusitada. Depois da saída do técnico Pape Thiaw, o presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Abdoulaye Fall, anunciou nesta segunda-feira (13) que o médico que acompanhou a delegação do país no torneio era um ginecologista.

“Mas o outro aspecto também é que, na verdade, o médico responsável não tem o perfil acadêmico para acompanhar nossos atletas. E isso também é algo que eu descobri tardiamente. Porque o doutor Fedior é ginecologista de formação”, alegou.

Fedior é como é chamado Abderahmane Fediore. Apesar da polêmica ter vindo a público após a Copa, o médico já acompanha a seleção há dez anos, fazendo parte da delegação senegalesa em três Mundiais e na conquista de duas Copas Africanas de Nações. Inclusive, essa é considerada a geração mais vencedora da história do país.

Entretanto, Fall afirma que os jogadores relataram problemas de acompanhamento do médico, que iam além de sua especialização. Contudo, a imprensa senegalesa noticiou que Fedior relata também ter formação na área esportiva.

“Pelo retorno que tive, os jovens não estavam suficientemente convencidos para serem acompanhados com frequência. Então era preciso, mesmo assim, encontrar uma expertise convincente para permitir que eles se sentissem bem tranquilos nesse nível. Porque a saúde vem antes de tudo”, pontuou.

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