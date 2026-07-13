Conmebol muda cidade de jogo do Santos na Venezuela

A Conmebol alterou a cidade do jogo entre Universidad Central e Santos, pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida, antes prevista para Caracas, vai ocorrer em Valência, na Venezuela. A data e o horário, porém, foram mantidos: 21 de julho, às 21h30, pelo horário de Brasília.

Com isso, o Santos terá novo destino na viagem para o primeiro confronto do mata-mata continental. O jogo acontecerá no Estádio Misael Delgado, que fica em Valência, cidade localizada a cerca de 175 km de Caracas. Antes da definição, existia preocupação com a logística e com as condições para a realização da partida na Venezuela.

A mudança ocorreu depois dos fortes terremotos que atingiram o país nos últimos dias. Por causa do cenário, havia inclusive a possibilidade de transferência do confronto para outro país. No entanto, a Conmebol optou apenas pela troca de cidade e manteve a partida em território venezuelano.

Em comunicado, a entidade não detalhou a razão específica da alteração. Ainda assim, voos para Caracas já vinham sendo remanejados para Valência, fator que pode ter facilitado a decisão. Dessa forma, a operação do jogo sofreu ajuste, mas o calendário do confronto não mudou.

Santos se manifesta após alteração

O Santos também se posicionou sobre a mudança. Em nota, o clube informou que a Conmebol comunicou nesta segunda-feira (13) a alteração do local da partida. Além disso, o Peixe citou os terremotos recentes e prestou solidariedade à população venezuelana.

O clube afirmou que “se solidariza com a população venezuelana”. A manifestação ocorreu após a confirmação do novo palco do duelo, que será disputado no Estádio Misael Delgado.

Agora, o Santos terá uma semana para ajustar a programação da viagem. A equipe enfrentará a Universidad Central em Valência no primeiro jogo e depois decidirá a vaga em casa. A partida de volta está marcada para 28 de julho, na Vila Belmiro.

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Quem avançar no confronto seguirá para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Portanto, a mudança de cidade altera a logística do Santos, mas não interfere no formato da disputa. O Peixe joga a ida fora de casa e terá o segundo duelo diante da torcida.

Antes do compromisso continental, o Santos também volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Botafogo na quinta-feira (16), às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada. Depois, o clube passa a concentrar a preparação no duelo internacional contra a Universidad Central.

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