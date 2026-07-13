Emerson Royal é alvo de ataques racistas após Benfica x Flamengo

Mais um episódio lamentável no futebol. O lateral-direito do Flamengo Emerson Royal e sua família foram vítimas de uma série de ataques racistas e mensagens de ódio nas redes sociais após o amistoso contra o Benfica, em Lisboa. A esposa do jogador, Estela Braga, expôs as ofensas que ela, o marido e até o filho do casal sofreram depois da partida.

A influenciadora revelou que o teor das mensagens enviadas por torcedores portugueses ultrapassou qualquer limite de civilidade. Além disso, Estela compartilhou capturas de tela mostrando insultos pesados e o uso de emojis de macaco para se referir à sua família.

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Os agressores, aliás, utilizaram termos pejorativos como “favelados de merda” e chamaram o lateral rubro-negro de “porco favelado”. Além do racismo explícito, Estela Braga recebeu ataques misóginos, sendo chamada de “maria chuteira”. Posteriormente, ela questionou o motivo de ataques tão baixos estarem sendo direcionados a quem sequer estava em campo.

Um lance na partida desencadeou os ataques ao jogador do Flamengo e à sua família. Em uma disputa de bola, Royal entrou forte no atacante Jaden Umeh, machucando o adversário, que precisou deixar o campo. O incidente, portanto, despertou a fúria da imprensa portuguesa e de torcedores do time de Lisboa, que criticaram duramente o lateral brasileiro.