Santos regulariza salários após uma semana de atraso

O Santos ganhou um pequeno alívio nesta segunda-feira (13/7). A diretoria, enfim, regularizou o pagamento dos salários sob o regime CLT dos jogadores e dos membros da comissão técnica. O vencimento referente ao mês de junho estava atrasado desde o último quinto dia útil. A informação é do “Uol”.

Diante disso, a cúpula do Santos corre contra o tempo atrás de recursos para quitar os direitos de imagem dos atletas, que seguem atrasados há dois meses.

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Apesar disso, a Fifa mantém a punição que impede o Peixe de registrar novos atletas. A entidade aplicou o transfer ban devido à dívida que o clube acumula com o Monaco, da França, pela compra do meio-campista Jean Lucas em 2023.

Ciente desse cenário, o técnico Cuca já mudou o tom de suas declarações. Antes de a organização paralisar o calendário de jogos, o treinador, afinal, ainda alimentava o sonho de receber reforços para o time.

Agora, o comandante deixa claro que, para o segundo semestre, a diretoria precisa priorizar o pagamento dos salários em dia. Para ele, manter a folha salarial quitada funciona como o melhor reforço possível, pois evita que o elenco perca o foco em campo.

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