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Com árbitro da eliminação do Brasil, Fifa define arbitragem das semifinais da Copa

Com árbitro da eliminação do Brasil, Fifa define arbitragem das semifinais da Copa
Com árbitro da eliminação do Brasil, Fifa define arbitragem das semifinais da Copa -

A Fifa definiu a arbitragem para as semifinais da Copa do Mundo. O duelo entre França e Espanha nesta terça-feira (14) terá o salvadorenho Iván Arcides Barton Cisneros no apito. Já na quarta (15), o norte-americano Ismail Elfath será responsável pela condução do confronto entre Inglaterra e Argentina.

Cisneros esteve envolvido em um momento histórico do torneio. Afinal, o salvadorenho realizou a primeira expulsão da “lei Vini Jr.” ao expulsar o paraguaio Miguel Almirón após ele tapar a boca para se dirigir ao turco Mert Müldür em uma discussão. Além dessa partida, o árbitro atuou em Japão x Suécia, na terceira rodada, e em Suíça x Colômbia, nas oitavas de final. Ele será auxiliado pelo também salvadorenho David Moran e pelo nicaraguense Antonio Pupiro.

Por outro lado, Elfath traz recordações dolorosas aos brasileiros. Afinal, ele apitou a eliminação do Brasil na Copa contra a Noruega, pelas oitavas de final. Contudo, além da queda da Seleção, o norte-americano também atuou no empate em 2 a 2 entre Holanda e Japão, na primeira rodada, e na vitória mínima da Espanha sobre o Uruguai, na terceira rodada. Todavia, o árbitro terá os compatriotas Corey Parker e Kyle Atkins como assistentes.

O primeiro finalista será definido no confronto europeu, que acontece em Dallas. Já o segundo jogo acontece em Atlanta, na reedição das quartas de final de 1986.

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