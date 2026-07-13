Ceará empata com Athletic e segue no Z-4 da Série B

O Ceará empatou por 0 a 0 com o Athletic, nesta segunda-feira (13), no Estádio Presidente Vargas, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Vozão chegou a 18 pontos, permaneceu na 17ª colocação e seguiu dentro da zona de rebaixamento. Além disso, o time cearense ampliou o jejum na competição. A equipe não vence desde o dia 10 de junho e voltou a tropeçar diante da torcida. O encontro de Daniel Paulista com os torcedores, portanto, terminou de forma melancólica no PV. Já o Athletic chegou a 23 pontos e aparece em 12º lugar. A equipe mineira segurou o empate fora de casa e manteve vantagem sobre a zona de rebaixamento. Ainda assim, também não conseguiu transformar as chances criadas em gol.

Primeiro tempo

O jogo começou muito concentrado no meio-campo. Ceará e Athletic tentaram avançar, mas encontraram dificuldade para chegar ao ataque. Assim, os goleiros quase não trabalharam durante a primeira parte da etapa inicial. Em 30 minutos, a partida não teve nenhuma situação clara de gol. O Ceará ficou mais com a posse de bola, porém não conseguiu assustar. Ao mesmo tempo, o Athletic manteve o jogo ajustado e impediu que o ataque alvinegro tivesse espaços.

A primeira chegada de maior perigo veio aos 31 minutos. Jota chutou de fora da área e assustou Richard. Depois disso, o Ceará seguiu com rendimento baixo no setor ofensivo e não conseguiu levar perigo real ao gol adversário. Dessa forma, o primeiro tempo terminou sem gols. O placar refletiu uma etapa de pouca criação, muitos duelos no meio-campo e dificuldade dos dois times para construir jogadas mais claras.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Ceará teve uma grande chance logo aos sete minutos. Max avançou sozinho e perdeu uma oportunidade importante para abrir o placar. Em seguida, Bryan Borges também levou perigo uma oportunidade importante para abrir o placar. Posterioemente, Bryan em um chute forte, mas Polli fez a defesa. Depois, Vina quase marcou em cobrança de falta. O meia voltou a atuar depois de Daniel Paulista reintegrá-lo ao elenco. Antes disso, Mozart havia afastado o jogador. O antigo treinador deixou o clube e hoje comanda o Goiás.

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Com isso, o Ceará pressionou mais durante o segundo tempo. No entanto, a equipe não conseguiu transformar o volume em gol. O ataque voltou a desperdiçar chances e manteve o placar zerado até o fim. Por outro lado, o Athletic também teve oportunidade na reta final. Richard apareceu no fim e salvou o Ceará. Assim, o empate sem gols se manteve no Presidente Vargas.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Ceará enfrenta o América-MG na sexta-feira (17), às 19h, no Independência. O Vozão tenta encerrar o jejum sem vitórias e sair da zona de rebaixamento. Já o Athletic volta a campo no sábado (18), às 18h, contra o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly. A equipe mineira chega ao duelo com 23 pontos e ocupa a 12ª colocação da Série B.

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