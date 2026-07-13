Fifa define arbitragem das semis da Copa com juiz que apitou queda do Brasil

A Fifa definiu a arbitragem para as semifinais da Copa do Mundo. O duelo entre França e Espanha nesta terça-feira (14) terá o salvadorenho Iván Arcides Barton Cisneros no apito. Já na quarta (15), o norte-americano Ismail Elfath será responsável pela condução do confronto entre Inglaterra e Argentina.

Cisneros esteve envolvido em um momento histórico do torneio. Afinal, o salvadorenho realizou a primeira expulsão da “lei Vini Jr.” ao expulsar o paraguaio Miguel Almirón após ele tapar a boca para se dirigir ao turco Mert Müldür em uma discussão. Além dessa partida, o árbitro atuou em Japão x Suécia, na terceira rodada, e em Suíça x Colômbia, nas oitavas de final. Ele será auxiliado pelo também salvadorenho David Moran e pelo nicaraguense Antonio Pupiro.

Por outro lado, Elfath traz recordações dolorosas aos brasileiros. Afinal, ele apitou a eliminação do Brasil na Copa contra a Noruega, pelas oitavas de final. Contudo, além da queda da Seleção, o norte-americano também atuou no empate em 2 a 2 entre Holanda e Japão, na primeira rodada, e na vitória mínima da Espanha sobre o Uruguai, na terceira rodada. Todavia, o árbitro terá os compatriotas Corey Parker e Kyle Atkins como assistentes.

O primeiro finalista, portanto, será definido no confronto europeu, que acontece em Dallas. Já o segundo jogo acontece em Atlanta, na reedição das quartas de final de 1986.

França x Espanha

Ivan Barton (El Salvador) – árbitro

David Moran (El Salvador) – árbitro assistente

Antonio Pupiro (Honduras) – árbitro assistente

Glenn Nyberg (Suécia) – quarto árbitro

Mahbod Beigi (Suécia) – árbitro reserva assistente

Argentina x Inglaterra

Ismail Elfath (Estados Unidos) – árbitro

Corey Parker (Estados Unidos) – assistente 1

Kyle Atkins (Estados Unidos) – assistente 2

Maurizio Mariani (Itália) – quarto árbitro

Daniele Bindoni (Itália) – árbitro assistentes reserva

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