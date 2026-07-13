Justiça aceita recurso do Flamengo e tira Taça das Bolinhas do São Paulo

O Flamengo informou, nesta segunda-feira (13), que a Justiça Federal de São Paulo reconsiderou a decisão que determinava a entrega da Taça das Bolinhas ao São Paulo. Segundo o clube, a 12ª Vara Cível Federal de São Paulo revogou a ordem após recurso rubro-negro e reconheceu que a competência para decidir sobre a destinação do troféu cabe à Justiça do Rio de Janeiro.

Com isso, a Taça das Bolinhas permanece sob depósito da Caixa Econômica Federal. Além disso, o clube afirma que a situação segue exatamente como determinou a Justiça fluminense. O São Paulo havia conseguido decisão para receber o troféu, mas o Flamengo recorreu e obteve a reconsideração.

A disputa pela Taça das Bolinhas atravessa mais de uma década e tem relação direta com a controvérsia sobre o Campeonato Brasileiro de 1987. O troféu, também chamado de Copa Brasil, tinha uma regra específica: ficaria em definitivo com o primeiro clube que conquistasse o Campeonato Brasileiro três vezes seguidas ou cinco vezes de forma alternada.

Nesse contexto, Flamengo e São Paulo passaram a reivindicar o direito à taça. O Flamengo sustenta que chegou ao quinto título brasileiro em 1992, pois considera a Copa União de 1987 parte de sua contagem nacional. Já o São Paulo defende que cumpriu o critério depois dos títulos de 1977, 1986, 1991, 2006 e 2007. Além disso, o clube paulista também venceu o Brasileiro de 2008, o que consolidou a sequência de três conquistas consecutivas.

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Troféu virou alvo de disputa judicial

A polêmica ganhou força após a decisão da CBF de entregar a taça ao São Paulo em 2011. Naquele período, o clube paulista recebeu o troféu, mas o Flamengo acionou a Justiça para impedir a posse definitiva. Depois, em 2012, o São Paulo devolveu a peça à Caixa Econômica Federal, após decisões judiciais relacionadas ao caso.

Desde então, a taça permaneceu fora das galerias dos dois clubes. A Caixa Econômica Federal mantém o troféu sob custódia, enquanto Flamengo e São Paulo sustentam argumentos diferentes sobre quem teria direito à posse definitiva.

Ao mesmo tempo, a discussão sobre 1987 também seguiu nos tribunais. O Sport tem decisões judiciais que o reconhecem como campeão brasileiro daquele ano. Ainda assim, o Flamengo mantém a defesa histórica do título da Copa União e trata a conquista como parte de sua trajetória nacional.

Agora, a nova decisão informada pelo Flamengo não encerra a disputa pela Taça das Bolinhas. Porém, retira, ao menos neste momento, a ordem de entrega do troféu ao São Paulo e mantém o caso sob a esfera indicada pela Justiça do Rio de Janeiro, conforme a versão oficial divulgada pelo clube rubro-negro.

Confira a íntegra da nota do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo informa que a decisão da Justiça Federal de São Paulo que determinava a entrega da “Taça das Bolinhas” ao São Paulo Futebol Clube foi reconsiderada nesta segunda-feira (13/07), após recurso interposto pelo Flamengo.

Ao reexaminar o caso, a 12ª Vara Cível Federal de São Paulo revogou a ordem de entrega do troféu e indeferiu o pedido do São Paulo, reconhecendo que a competência para decidir sobre a destinação da Taça é da Justiça do Rio de Janeiro.

A Taça das Bolinhas permanece, portanto, sob depósito da Caixa Econômica Federal, exatamente como determinado pela Justiça fluminense. O Flamengo segue confiante no reconhecimento definitivo de seus direitos sobre o troféu.

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