Ronaldo aconselha Neymar após eliminação: “Não decida nada agora”

Ronaldo mandou uma mensagen ao atacante Neymar para não decidir seu futuro na Seleção Brasileira neste momento. A declaração do pentacampeão mundial foi feita nesta segunda-feira (13), após o atacante indicar o fim de seu ciclo com a Amarelinha.

“Não se cobre nada e não decida nada agora, não precisa. Ninguém precisa resolver nada agora. Não podemos esquecer que ele vem de dois anos de lesão grave. Ele chegou no sacrifício para essa Copa do Mundo. Daqui a pouco ele tá animado de novo e quem sabe o Ancelotti não enxerga ele como uma opção para Seleção Brasileira”, disse Ronaldo à TNT Sports.

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Neymar, de 34 anos, se emocionou no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey, após a eliminação do Brasil para a Noruega, em 5 de julho, pela Copa do Mundo. Ele, aliás, foi às lágrimas e sentou no campo, sendo acudido por Raphinha.

Por fim, o craque marcou um gol de pênalti na derrota para a Noruega, que encerrou a tentativa de conquistar o Mundial. Após o jogo, ele desabafou à ge tv: “Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui”.

Neymar no Santos

No momento, o Santos deu um pouco mais de dez dias para o camisa 10 descansar. O clube tem uma dívida de cerca de R$ 90 milhões com a NR Sports, empresa da família de Neymar e que cuida dos direitos de imagem do jogador. Assim, há um acordo para parcelamento até 2030, na qual a companhia se protege de possíveis atrasos.

Neymar, aliás, será desfalque do Santos nesta retomada do futebol brasileiro. Afinal, o primeiro jogo será nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), diante do Botafogo, no Rio de Janeiro.

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