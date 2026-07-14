Prodígio da Espanha, zagueiro tem 80% de aproveitamento contra ataque francês

Os holofotes da Espanha estão em Lamine Yamal, mas outro garoto-prodígio da equipe tem brilhado na Copa do Mundo. Afinal, Pau Cubarsí, de 19 anos, é o líder da melhor defesa do torneio e conta com números impressionantes contra o ataque da França. Bom presságio para a semifinal desta terça-feira, às 16h, em Dallas.

Em dez partidas contra Olise, Doué, Barcola, Dembelé e Mbappé, o zagueiro do Barcelona só perdeu duas. O aproveitamento, portanto, é de 80%, algo fora do comum neste nível de disputa. É verdade que seu time foi vazado em quase todos os jogos, mas balançou as redes 26 vezes, média de 2.6 gols a cada 90 minutos.

Contra o Real Madrid de Mbappé, foram quatro vitórias consecutivas na temporada 2024/2025. Já frente ao PSG, casa de Doué, Barcola e Dembelé, o jovem Cubarsí levou a pior no confronto das quartas de final da Liga dos Campeões 2024/25 – com um triunfo para cada lado. Por fim, cruzou com Olise na final olímpica, em Paris 2024, e ganhou a medalha de ouro em um jogo dramático.

Recordista em minutos

Titular nas cinco primeiras partidas do Mundial, o zagueiro já é o recordista em minutos entre os sub-20 da posição em toda a história do torneio. A precocidade de Cubarsí contrasta com o discurso calmo e padronizado, como se fosse um veterano.

Ele falou como se sente na véspera de enfrentar Kylian Mbappé, artilheiro da Copa com oito gols, pela primeira vez em um duelo de seleções.

“Assustar, não. Mas todo mundo sabe as qualidades que ele (Mbappé) tem. É um jogador único. Temos que estar atentos durante os 90 minutos”, resumiu sobre o rival da La Liga.

O sistema defensivo da Espanha passou os cinco primeiros jogos sem ser vazado. Por sinal, isso garantiu uma marca histórica ao goleiro Unai Simón. Apenas a Bélgica, nas quartas de final, conseguiu transpor a barreira vermelha. Além disso, participou do gol da vitória ao chutar a bola que o goleiro deu rebote para Merino.

“É um torneio único, especial, e a primeira vez é a mais bonita. Sou muito jovem e viver uma experiência assim é espetacular. Ter a confiança do treinador me deixa muito orgulhoso (…) Desde pequeno, já me imaginei com a taça (nas mãos)”, completou, ao jornal “AS”.

Duelos contra os atacantes franceses

Barcelona x Real – 4 vitórias na temporada 2024/25

Barcelona x Real – 2 vitórias e 1 derrota em 2025/26

Barcelona x PSG – 1 vitória e 1 derrota em 2024 pela Liga dos Campeões

França 3 x 5 Espanha – vitória na final das Olimpíadas de 2024

Parceiro de zaga nasceu na França

A seu lado, Cubarsí tem o experiente Aymeric Laporte. O zagueiro de 32 anos nasceu em Agen, na França, e chegou a defender a seleção na base, além de ter sido convocado para alguns amistosos em 2016 e 2017. Como não entrou em campo, naturalizou-se para jogar pela Espanha em 2021.

Na época, reclamou publicamente do técnico Didier Deschamps por não escalá-lo. Hoje, vive a situação curiosa de encarar sua terra natal – e o desafeto do banco de reservas – em uma semifinal de Copa do Mundo.

Laporte tem avô basco e, por isso, foi aceito no Athletic Bilbao, que só contrata atletas com origem ou ascendência na região. Fala espanhol fluente desde muito jovem e não demorou para se identificar com a Fúria.

“Foi um momento duro. Mas tomei a decisão certa e estou muito feliz com ela”, disse o defensor.