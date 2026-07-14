França x Espanha: quem tem medo de quem na semifinal da Copa do Mundo?

Nesta terça-feira (14), França e Espanha entram em campo para definir quem é o primeiro finalista da Copa do Mundo de 2026. Como se já não bastassem motivos suficientes para que a partida entre franceses e espanhóis fosse um grande chamariz ao planeta bola, o duelo ganhou um tempero ainda mais apimentado por conta das declarações de ambos os lados nos últimos dias. Afinal, se as duas seleções são favoritas, quem deve ter medo de quem?

A polêmica nasceu por conta de uma declaração de Lamine Yamal, craque da Espanha, antes mesmo do chaveamento colocar os rivais frente a frente. No dia 1º de julho, Yamal destacou à “Radio Cope” que “a França não é melhor que a Espanha”, uma vez que os franceses não os venceram na Eurocopa e na Uefa Nations League.

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Classificada para a semifinal para enfrentar a França, Yamal dobrou a aposta logo após vencer a Bélgica e voltou a falar que a França não assusta a Espanha, e que os franceses, sim, deveriam ter medo de La Roja. Nesta segunda, Yamal triplicou a aposta e voltou a repetir sua frase e ainda mandou um recado ao dizer que “Eles que levem a frase como quiserem”.

Do lado francês da polêmica, por sua vez, os panos quentes foram colocados por Jules Koundé, zagueiro da França e companheiro de Yamal. O defensor afirmou que não viu nada demais na frase de Lamine, e que isso pode ser um artifício do jogador espanhol para ganhar confiança para a partida.

O que pode dar medo?

Desse modo, França e Espanha chegam na semifinal com todos os méritos do mundo, com pontos fortes e outros pontos não tão fortes assim. Por isso, o Jogada10 mostra o que cada seleção pode fazer para “dar medo” no seu adversário na partida de logo mais, em Dallas.

Dembélé, Olise e Mbappé — O arco e as flechas

Sendo assim, a França chega na semifinal da Copa do Mundo muito por conta da qualidade dos seus três principais jogadores de ataque. Melhor jogador do mundo em 2025, Dembélé já tem seis participações em gols no torneio – cinco gols e duas assistências – e tem sido uma tormenta para os seus marcadores.

Olise, o craque silencioso, lidera a estatística de assistências nesta Copa – são cinco até aqui – e costuma ser o arco para as duas flechas atingirem os alvos adversários. Artilheiro da Copa ao lado de Lionel Messi com oito gols, e autor de três assistências, Mbappé é o jogador que dispensa apresentações, mas requer muita atenção daqueles que o enfrentam.

Defesa forte, Yamal desequilibrante e carta na manga — Os elos de um time forte

Desse modo, se a França tem três armas que podem ser letais contra a Espanha, La Roja também não fica muito atrás, principalmente quando se fala em um coletivo. Talvez a principal arma da Espanha nesta Copa até aqui tem sido a sua força como time, essencialmente quando se fala em solidez defensiva – em seis jogos até aqui, a Espanha tomou apenas um gol.

E se o “lado defensivo da bola” tem sido providencial para a Espanha, o lado ofensivo também é um fator preponderante para que La Roja tenha chegado até aqui. Lamine Yamal, agora com 19 anos, pode não ter grandes números na competição, mas as estatísticas não conseguem medir a influência que o camisa 19 tem na partida com dribles, criação de jogadas e espaços para os companheiros.

Por fim, se nada disso estiver dando certo em algum momento, a Espanha também pode contar com um talismã que resolveu contra Portugal e contra a Bélgica. Mikel Merino, que por duas vezes consecutivas saiu do banco de reservas nos minutos finais para marcar gols decisivos, pode ser uma carta na manga de Luis de la Fuente. Abre o olho, Deschamps!

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