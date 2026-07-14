Reforços? Pedro Emanuel explica como transformar o Vasco em competitivo novamente

Apresentado oficialmente como o novo técnico do Vasco, o português Pedro Emanuel preferiu focar suas atenções exclusivamente no elenco que tem à disposição neste momento. Desse modo, o treinador se esquivou com habilidade ao ser questionado sobre a chegada de possíveis reforços.

Embora o clube carioca siga ativo no mercado em busca de novas opções para o grupo, a diretoria trata as negociações sob absoluto sigilo. Diante disso, o comandante lusitano optou por transferir toda a responsabilidade sobre novas contratações para a cúpula de futebol vascaína.

“Está uma pessoa à frente que melhor do que eu pode responder. Não foi discutido com o Amar e com o Felipe. Falamos sobre o elenco e sobre o que podemos fazer melhor. Este é meu foco neste momento. Quem pode te responder é o Admar mesmo”, explicou.

Ademais, o técnico assegurou que aceitou o convite do Vasco com a plena convicção de que trabalharia com as peças atuais do plantel. Por essa razão, ele ainda não iniciou nenhum debate com o departamento de futebol para apontar as carências da equipe. Segundo o próprio treinador, a sua comissão técnica enxerga uma margem de evolução muito grande nos atletas que já estão no clube.





“Quando fechei o acordo teve a ver com a necessidade do elenco atual. Olho para o time atual com bastante potencial, mas que teve baixo rendimento. Tem potencial enorme para ser melhor como equipe e individual. Foi o que tratamos na minha vinda para cá. Naturalmente, reforços passam pela diretoria”, destacou.

Tempo para impor estilo no Vasco

Por outro lado, Pedro Emanuel enfrentará um grande obstáculo logo de início, já que possui um curtíssimo período de preparação até a sua estreia, marcada para o dia 16 contra o Vitória, no Barradão.

Justamente por isso, o comandante pediu paciência e tempo para implementar o seu modelo ideal de jogo. Apesar do calendário apertado, ele demonstrou otimismo e elogiou a postura do elenco vascaíno neste primeiro contato.

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“Para se construir uma boa equipe precisamos de algum tempo. O desafio foi exatamente esse e, de fato, não temos tempo. Vai ter que ser de uma forma acelerada. Um dos aspectos que ajuda é a motivação com que os jogadores se apresentaram. Disponíveis, abertos com vontade e determinação. É o primeiro passo para introduzir nossas ideias. Temos que trabalhar com imagens e princípios. Precisamos demonstrar o que é o nosso trabalho, com pouco tempo, mas tinha noção disso”, explicou.

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