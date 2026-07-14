Barboza amplia opções de Abel, que estuda esquema com três zagueiros no Palmeiras

Alexander Barboza é, até o momento, o único reforço do Palmeiras para o segundo semestre de 2026. A estreia do zagueiro pode acontecer já no primeiro compromisso da equipe após a paralisação para a Copa do Mundo, diante do Coritiba, no dia 22 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o defensor segue em fase final de adaptação e começa a ganhar espaço nos planos de Abel Ferreira.

No último sábado (10/7), Barboza participou do primeiro jogo-treino com a camisa alviverde, na vitória por 3 a 1 sobre o Juventus, na Academia de Futebol. Antes disso, o argentino cumpria um controle de carga conduzido pelo Núcleo de Saúde e Performance, motivo pelo qual ficou fora das três primeiras atividades preparatórias da equipe durante a intertemporada.

Contratado por cerca de R$ 20 milhões junto ao Botafogo, o zagueiro de 1,93m chega com credenciais importantes. A força física e o bom desempenho no jogo aéreo transformaram Barboza em um dos pilares da equipe carioca campeã da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024. Agora, ele tenta repetir o protagonismo no Palmeiras.

Palmeiras com formação nova?

Contudo, além de aumentar a concorrência no setor, o defensor oferece novas possibilidades para Abel Ferreira. Aliás, uma das alternativas avaliadas internamente é a utilização de um sistema com três zagueiros. Canhoto, Barboza pode atuar pelo lado esquerdo da defesa, característica considerada uma carência antiga da comissão técnica, formando trio ao lado de Gustavo Gómez e Murilo.

Até a paralisação da temporada, o Palmeiras utilizou majoritariamente o esquema tradicional com dois zagueiros e dois laterais. Em alguns momentos, Abel improvisou o volante Emiliano Martínez como terceiro defensor durante a fase defensiva. Com Barboza, o treinador passa a contar com mais uma opção de origem para desempenhar essa função.

Aliás, Abel Ferreira já cogitava atuar com essa formação há alguns anos. Contudo, nunca conseguiu fazer com que o esquema se firmasse no Palmeiras.

Para a sequência do ano, Abel Ferreira ainda conta com Murilo, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Benedetti no elenco principal. O marfinense Koné, de 18 anos, segue integrado ao grupo de apoio da base e também participa das atividades com os profissionais.

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