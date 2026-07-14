Mais de 500 bebês chamados Haaland são registrados em um único país durante a Copa

O desempenho de Haaland na Copa do Mundo 2026 ultrapassou as quatro linhas e passou a influenciar até a escolha dos nomes de recém-nascidos no Peru. Embora a seleção peruana nem tenha disputado o torneio, o atacante da Noruega virou uma verdadeira febre no país, segundo dados divulgados pelo Registro Nacional de Identificação e Estado Civil (Reniec).

O levantamento do órgão revela que, até o domingo passado (12), 559 crianças haviam sido registradas com nomes inspirados no jogador. Desse total, 468 receberam apenas o sobrenome “Haaland”, enquanto outras 91 foram batizadas como “Erling Haaland”. O número ainda vai aumentar, já que novos registros continuam sendo processados.

A procura pelos nomes ganhou força durante a participação do atacante no Mundial. Principal referência da seleção norueguesa, Haaland marcou sete gols e encerrou a competição entre os principais artilheiros, atrás apenas de Messi e Mbappé, que têm oito, cada. A caminhada da Noruega terminou nas quartas de final, após derrota para a Inglaterra.

Antes da eliminação, porém, o camisa 9 protagonizou um dos momentos mais comentados da Copa. Nas oitavas de final, ele marcou os dois gols da vitória sobre o Brasil, resultado que eliminou a Seleção e ampliou ainda mais sua popularidade entre os torcedores sul-americanos.

Neymar é o campeão de registros

Ao comentar o fenômeno, o porta-voz do Reniec, Ivan Torres, afirmou que o futebol costuma influenciar diretamente a escolha dos nomes dos filhos no país.

“Diferentes estrelas do futebol servem de inspiração para que os peruanos registrem seus filhos com esses nomes”, disse Torres.

Os registros mostram que a prática já se repete há anos no Peru. Atualmente, o país reúne 3.402 pessoas chamadas Messi e outras 1.185 registradas como Ronaldo, em referência a Cristiano Ronaldo. Porém, quem lidera esse ranking é Neymar: quase 34 mil peruanos levam o nome do atacante brasileiro.





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