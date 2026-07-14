Presidente do Corinthians terá reunião com elenco para explicar atrasos

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, deve se reunir com o elenco nos próximos dias, no CT Joaquim Grava, para explicar o atraso no pagamento dos direitos de imagem referentes ao mês de junho. A diretoria ainda não definiu uma data para quitar a pendência. Contudo, tenta evitar que a insatisfação dos jogadores aumente em meio ao delicado momento financeiro do clube.

Antes da visita do presidente, o executivo de futebol Marcelo Paz já havia conversado com os atletas para prestar esclarecimentos sobre a situação. Agora, Stabile deve detalhar os motivos do atraso e apresentar os próximos passos da diretoria para regularizar os pagamentos.

A cobrança dos jogadores ficou evidente após o amistoso contra o Cascavel, no último domingo(12/7). Questionado sobre o tema, o goleiro Hugo Souza admitiu que o elenco foi afetado, mas reforçou o compromisso do grupo com o trabalho dentro de campo.

“Tudo o que temos que fazer é entender que somos profissionais, funcionários do clube. Independentemente de qualquer coisa, temos que dar o nosso melhor todos os dias. Vamos deixar isso para quem tem de resolver. É claro que sabemos todas as informações. Somos afetados quando o salário é atrasado, mas tenho certeza que a diretoria está trabalhando para resolver”, disse o arqueiro.

Apesar do atraso nos direitos de imagem, o Corinthians mantém em dia os salários registrados em carteira. O pagamento da imagem, por sua vez, deveria ter sido realizado no último dia 20.

Transfer bans agravam crise financeira no Corinthians

Contudo, além da pendência com o elenco, a diretoria também enfrenta dificuldades para resolver os transfer bans impostos pela Fifa. O clube segue sem previsão para derrubar as punições, que impedem a inscrição de novos jogadores.

O Corinthians já tinha recebido punições pela dívida referente à contratação do volante José Martínez junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos. Na última segunda-feira (13/7), porém, a Fifa aplicou uma nova sanção em razão do não pagamento de uma multa disciplinar de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão).

Além disso, a entidade aponta atrasos em obrigações financeiras relacionadas às negociações de José Martínez, Charles, contratado junto ao Midtjylland, da Dinamarca, e Talles Magno, que pertence ao New York City FC, dos Estados Unidos.

Enquanto tenta reorganizar as finanças e solucionar os problemas nos bastidores, o Corinthians segue a preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Fernando Diniz volta a campo no próximo dia 23 de julho, quando recebe o Remo, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

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