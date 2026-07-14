Fifa estuda pacote com Globo e CazéTV juntas na transmissão da Copa de 2030

A Fifa avalia adotar, no Brasil, a mesma estratégia de comercialização dos direitos de transmissão utilizada para a Copa do Mundo feminina de 2027 também no Mundial masculino de 2030. Isso quer dizer que a entidade estuda negociar os direitos de todos os jogos com Globo e CazéTV, sem exclusividade, em um formato que atenderia bem todas as partes.

Na competição feminina, a Globo ficou com os direitos para TV aberta, por assinatura e plataformas digitais. A CazéTV, por sua vez, garantiu exclusividade nas transmissões pelo YouTube e nos acordos firmados com plataformas de streaming, como Amazon e Disney+.

A mudança de estratégia para a próxima Copa do Mundo, visto que a CazéTV teve exclusividade nesta edição 2026, se baseia na importância da Globo. Ainda segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo, a Fifa reconhece que a emissora carioca ajuda o torneio a chegar a um público maior. Ao mesmo tempo, a entidade não pretende reduzir sua relação com a Livemode.

Essa avaliação aparece em um relatório da Fifa, que aponta a forte contribuição da CazéTV para rejuvenescer o público da Copa do Mundo.

Negociação Fifa para o próximo ciclo

Antes do início desta edição de Copa, a entidade informou, em reuniões com os detentores dos direitos, que o trabalho realizado durante o Mundial teria peso nas negociações seguintes. O alcance do público, inclusive, surge como um dos fatores mais importantes para essa definição.

Ciente do cenário, cada canal adotou sua estratégia. A Globo enviou uma equipe de 130 profissionais para a cobertura in loco, que só ficou reduzido após a eliminação da Seleção Brasileira. O Grupo, aliás, se destacou com a maior delegação entre emissoras que transmitiram o torneio em solo nacional.

A emissora carioca afirma, publicamente, que recuperar os direitos de transmissão de todos os jogos da Copa do Mundo de 2030 é uma prioridade. Isso independentemente de o acordo prever exclusividade ou não.

“Estamos de olho no novo ciclo e na Copa feminina, que acontece aqui no Brasil no próximo ano”, afirmou Renato Ribeiro, diretor de esportes da Globo, em conversa com a coluna. “Queremos mostrar que só nós entregamos uma Copa em massa para a Fifa”.

Globo e CazéTV na Copa do Mundo 2026

Enquanto a entidade avalia o modelo para o próximo ciclo, a atual edição da Copa registrou uma mudança na distribuição das transmissões. Com a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final, Globo e SBT passaram a transmitir a disputa pelo terceiro lugar, que inicialmente seria exclusiva da CazéTV.

Pelas condições do contrato, que previa exclusividade dos 104 jogos á Livemode, as emissoras de TV aberta puderam transmitir apenas dois jogos das quartas de final. Como uma das semifinais, entre França e Espanha, permaneceu apenas com a CazéTV, a disputa pelo terceiro lugar entrou na programação para compensar.

Assim, tanto a decisão do bronze quanto a final serão exibidas por Globo, Sportv, Ge TV (Globoplay), SBT, N Sports e CazéTV.

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