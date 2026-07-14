Vizinhas? Virginia compra apartamento no “prédio de Neymar” e ficará perto de Bruna Biancardi

Virginia Fonseca ampliou sua lista de imóveis de luxo ao comprar um apartamento no Edify One, empreendimento de alto padrão em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina. Conhecido como “prédio de Neymar”, o edifício ganhou destaque porque a empresa do atacante é proprietária do terreno e sócia da construtora responsável pela obra. Além disso, a aquisição coloca a influenciadora próxima de Bruna Biancardi, com quem protagonizou uma troca pública de farpas nos últimos meses.

A influenciadora adquiriu uma unidade localizada acima do apartamento de Neymar. Embora o valor da negociação não tenha sido divulgado, imóveis semelhantes estão anunciados por mais de R$ 20 milhões. O apartamento ocupará um andar inteiro, terá mais de 400 metros quadrados de área privativa, cinco suítes, elevadores com acesso direto ao imóvel e espaço destinado a funcionários.

Previsto para ser entregue em dezembro de 2028, o Edify One está de frente para a Meia Praia e integra um dos mercados imobiliários mais valorizados do Brasil. Inclusive, segundo o Índice FipeZap, Itapema superou Balneário Camboriú em junho e passou a registrar o metro quadrado mais caro do país. O empreendimento ainda oferece piscina de borda infinita, spa, academia, pub, wine room, espaço pet, sistema de segurança com inteligência artificial e cobertura triplex avaliada em cerca de R$ 50,8 milhões.

O edifício recebeu o apelido de “prédio de Neymar” porque o jogador participa do projeto por meio de sua empresa. Em 2024, o atacante visitou o canteiro de obras e acompanha a evolução da construção, que já ultrapassou os 40 andares. Segundo a Edify, a estrutura recebeu mais de 14 mil metros cúbicos de concreto, etapa considerada um dos principais marcos da obra.

Compra de imóvel reacende polêmica entre Virginia e Bruna Biancardi

A compra do imóvel também voltou a repercutir por causa da relação entre Virginia e Bruna Biancardi. Em junho do ano passado, Virginia ligou para Neymar durante a madrugada para confirmar a participação dele no leilão do Instituto Neymar, atitude que desagradou Biancardi. Posteriormente, Virginia afirmou que o contato teve caráter exclusivamente profissional e pediu desculpas. Ainda assim, Bruna respondeu nas redes sociais e declarou que o desconforto não se limitava ao episódio. “Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas. Não foi uma postura isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa, inclusive”, afirmou.

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