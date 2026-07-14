Entenda como o São Paulo contornou novela para fechar com zagueiro

O São Paulo está perto de colocar um ponto final na principal busca desta janela de transferências. Depois de semanas de negociações, mudanças de estratégia e tentativas frustradas por outros nomes, o Tricolor avançou nas conversas com o português Domingos Duarte e espera concluir a contratação do zagueiro ainda nesta semana. O defensor, que ficará livre no mercado após o fim do contrato com o Getafe, deve assinar vínculo por duas temporadas.

A procura por um defensor se transformou em uma verdadeira novela durante a intertemporada. O setor era tratado como prioridade absoluta por Dorival Júnior, mas o clube encontrou dificuldades para fechar negócio e precisou alterar o planejamento mais de uma vez.

Domingos Duarte, inclusive, foi o primeiro alvo da diretoria. Ainda sob o comando do então diretor de futebol Rui Costa, o São Paulo iniciou conversas para contratar o português de 31 anos sem custos de aquisição, aproveitando o encerramento de seu contrato com o Getafe no dia 30 de junho.

As negociações avançaram rapidamente. Clube e jogador chegaram a trocar minutas contratuais, mas o acordo esfriou quando Domingos pediu um salário acima do que o São Paulo estava disposto a pagar. Diante da negativa, a diretoria encerrou as tratativas e voltou suas atenções para outras oportunidades de mercado.

São Paulo buscou outras opções

O principal plano B passou a ser Arthur Chaves, zagueiro brasileiro de 25 anos pertencente ao Hoffenheim. O Tricolor apresentou duas propostas de empréstimo, porém o clube alemão exigiu uma compensação financeira para liberar o atleta e recusou ambas. Sem margem para aumentar o investimento, os paulistas desistiram da negociação.

Assim, o São Paulo consultou a situação de Felipe Silva, zagueiro brasileiro do Porto. Contudo, recuou depois de considerar elevados os valores pedidos pelo clube português. Além disso, Pico Lopes, experiente defensor de 34 anos que disputou a Copa do Mundo por Cabo Verde, foi oferecido. Apesar da possibilidade de saída do atleta, a diretoria ouviu a proposta e optou por não avançar.

Domingos Duarte volta à pauta

Quando o mercado parecia recomeçar do zero, Domingos Duarte voltou ao radar. Os representantes do português retomaram contato com o São Paulo, reduziram a pedida salarial e destravaram as conversas, aproximando as partes de um acordo definitivo.

Internamente, o clube considera a negociação bastante avançada e trabalha para formalizar a contratação nos próximos dias. A chegada do defensor também ameniza a saída de Alan Franco, negociado por empréstimo com o Tigres, do México, e reforça um setor que atualmente conta com Sabino, Arboleda, Toloi, Osório e o jovem Isac.

Domingos chega credenciado pela boa temporada na Espanha. Em 2025/26, foi titular do Getafe na campanha que garantiu vaga na próxima edição da Conference League. O português disputou 34 das 38 partidas da equipe em La Liga e se consolidou como um dos principais nomes do sistema defensivo do clube espanhol.

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