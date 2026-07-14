Slaven Bilic assume comando da Croácia e tenta mudar decisão de Modric

A Croácia anunciou, na segunda-feira (13), a contratação de Slaven Bilic como novo técnico da seleção principal. O ex-zagueiro retorna ao cargo que ocupou entre 2006 e 2012 para substituir Zlatko Dalic, que deixou o comando da equipe após a eliminação na Copa do Mundo de 2026.

Dessa forma, na primeira entrevista coletiva, Bilic afirmou que pretende conversar com Luka Modric nos próximos dias. O treinador, então, tentará convencer o meia de 40 anos a adiar a aposentadoria da seleção croata, anunciada para depois do Mundial.

“Gostaria muito que ele continuasse, mas a decisão é totalmente dele. Luka significa muito para o futebol e para a seleção croata. Vamos falar sobre isso primeiro, entre nós dois. Conversamos como treinador e amigo, então ele pode ouvir minha opinião. Mas deixe-me falar com ele primeiro”, disse.

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A Federação Croata aprovou a contratação de Bilic por unanimidade. Além disso, durante a apresentação, o novo treinador agradeceu a confiança da entidade, destacou a responsabilidade de suceder Zlatko Dalic e afirmou que pretende aproveitar a qualidade do elenco e o histórico recente da seleção para buscar novos resultados expressivos.

“Tenho grande confiança nos jogadores que temos à disposição. Quero trazer energia, ambição e determinação para que a Croácia continue fazendo parte da elite do futebol. Vim para conquistar um grande resultado. Os sucessos da Croácia ao longo dos anos mostram que isso é possível”, afirmou o treinador.

Dalic deixou o cargo poucos dias após a eliminação no Mundial e encerrou um ciclo de quase nove anos à frente da Croácia. Nesse período, conduziu a equipe ao vice-campeonato da Copa do Mundo de 2018 e ao terceiro lugar na edição de 2022.

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