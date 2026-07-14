Fla x Palmeiras pelo Brasileiro Sub-17 reúne camisas 10 revelados na Pelé Academia

O confronto entre Palmeiras e Flamengo, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17 nesta terça-feira (14), às 11h, no Nubank Park, terá uma marca especial da Pelé Academia. Os dois camisas 10 que estarão em campo, Thauan Eugênio, do Palmeiras, e Rafael Tenório, do Flamengo, foram revelados no CT em Resende (RJ), inaugurado em 2016 com a presença do Rei do Futebol.

Dentro de campo, porém, os desafios são diferentes. Enquanto o Palmeiras busca manter a liderança da competição, o Flamengo tenta embalar após vencer o Vitória na última rodada.

Assim, além de usarem o número imortalizado por Pelé, ambos passaram pelas categorias de base do Resende. O clube é parceiro da Pelé Academia. Eles, porém, também viveram experiências internacionais durante o processo de formação.

Experiência internacional

O Lyon, da França, inclusive, selecionou Thauan Eugênio para um período de três semanas de desenvolvimento e avaliação em seu centro de treinamento. Já Rafael Tenório viveu a mesma experiência no Villarreal, da Espanha, atual parceiro europeu da Pelé Academia.

“Uma academia de futebol que tem o nome do maior camisa 10 de todos os tempos não pode deixar de olhar com atenção jovens que têm talento e características para atuar nesta posição. Percebemos que muitos desses meninos, ao chegarem aqui e entenderem a dimensão de quem foi Pelé. Assim, acabam estimulados por sua história e pela mística da camisa 10”, afirma Hugo Machado, diretor de formação da Pelé Academia.

“Em um momento em que muito se debate a escassez do camisa 10 clássico no futebol brasileiro, Thauan e Rafael mostram que novos talentos continuam surgindo. Precisamos trabalhar para seu desenvolvimento”, completa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.