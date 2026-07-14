Botafogo aguarda propostas por Montoro e prioriza venda ao futebol europeu

Montoro entrou no radar do River Plate para a próxima janela de transferências. O meia do Botafogo também desperta o interesse de outros clubes na janela de transferências e figura entre os principais ativos do elenco alvinegro ao lado de Danilo.

A diretoria do Glorioso pretende negociar o argentino por um valor entre 25 e 30 milhões de euros (de R$ 146 milhões a R$ 175 milhões, na cotação atual), mas ainda não recebeu uma proposta oficial. Embora o River acompanhe a situação do jogador, o clube carioca prioriza uma eventual venda para o futebol europeu. A informação é do portal “ge”.

Internamente, o Alvinegro considera que a idade, a qualidade técnica, o potencial de evolução e a experiência de Montoro no futebol sul-americano aumentam o valor de mercado do atleta. A expectativa é receber ofertas após a abertura da janela de transferências, no dia 20 de julho. O planejamento da diretoria prevê arrecadar até 70 milhões de euros com as vendas de Montoro e Danilo.

Vale lembrar que o meia, de 19 anos, integra com frequência as convocações das categorias de base da seleção argentina. Afinal, em 2025, o jogador disputou 23 partidas pelo Botafogo, marcou quatro gols e deu três assistências. O desempenho ganhou destaque sob o comando de Davide Ancelotti.

Com Franclim Carvalho, o argentino precisou de mais tempo para conquistar espaço. Antes da paralisação da temporada, iniciou cinco jogos consecutivos como titular e marcou um gol nesse período. Por fim, no jogo-treino mais recente, porém, o treinador deixou Montoro na equipe reserva contra o Bonsucesso.

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