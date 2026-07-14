Cuca ainda procura substituto para Gabigol no time do Santos

O técnico Cuca ainda não definiu quem substituirá Gabigol no comando do ataque do Santos diante do Botafogo. Artilheiro da equipe na temporada, o jogador está suspenso após ser expulso na partida contra o Vitória e desfalca o Peixe na quinta-feira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem o principal atacante à disposição, o treinador avalia as alternativas do elenco. No amistoso diante do União São João, no último sábado (10/7), Gabigol sequer iniciou entre os titulares justamente por causa da suspensão, e Cuca aproveitou para observar Rony como referência ofensiva.

O atacante, porém, vive um momento de baixa. Em 24 partidas na temporada, Rony marcou apenas um gol, na vitória sobre o Noroeste, pelo Campeonato Paulista. Desde então, já acumula mais de cinco meses sem balançar as redes, fator que aumenta a disputa pela vaga.

Outra possibilidade é Thaciano. O meia-atacante apresenta números superiores aos de Rony em 2026, com quatro gols em 23 jogos. Apesar disso, ele passou as últimas semanas em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida na partida contra o Recoleta, do Paraguai, pela Copa Sul-Americana, no início de maio.

Em evolução física, Thaciano voltou a atuar no jogo-treino contra o Osasco Sporting, na última quinta-feira, quando entrou no intervalo da atividade realizada no CT Rei Pelé. A tendência é que ele fique à disposição de Cuca para enfrentar o Botafogo.

Santos ainda não contará com Neymar

Antes da paralisação para a Copa do Mundo, o substituto mais natural para Gabigol seria Neymar. O camisa 10 era titular em um ataque formado por Rollheiser, Barreal e Gabriel Bontempo antes de se apresentar à Seleção Brasileira para a disputa do Mundial.

No entanto, o cenário mudou após a eliminação do Brasil nas oitavas de final. O Santos liberou Neymar para um período de descanso com a família nos Estados Unidos, e o jogador só tem reapresentação prevista para sexta-feira. Além disso, o futuro do craque na Vila Belmiro ainda não está totalmente definido. Assim, impede qualquer possibilidade de utilização no duelo contra o Botafogo.

Enquanto aguarda o retorno do camisa 10, Cuca concentra a preparação na definição do substituto de Gabigol para manter o Santos competitivo na retomada do Campeonato Brasileiro.

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