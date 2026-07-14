Kléberson explica internação após dores no peito e fala sobre próximos exames

Após ser internado em Curitiba por causa de fortes dores no peito, Kléberson usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde e tranquilizar torcedores e seguidores. O ex-jogador explicou o diagnóstico, informou que passará por novos exames e afirmou que o quadro não indica gravidade.

A esposa do ex-volante, Dayane Willians, já havia informado nessa segunda-feira (13) que a situação estava sob controle. Depois disso, o próprio pentacampeão publicou um vídeo para detalhar o resultado da avaliação médica e explicar os próximos passos do tratamento. Os exames apontaram obstrução de 50% em três artérias.

“Fala, pessoal! Passando aqui pra acalmar todo mundo. Ontem eu senti fortes dores no peito, o que preocupou a mim e à minha família. Por isso, fomos ao hospital para fazer os exames e os check-ups necessários, principalmente os cardiológicos. Os exames apontaram uma alteração, então vou precisar fazer uma bateria de exames complementares”, e completou:

“Mas, graças a Deus, não é nada que grave. Tenho certeza de que vai dar tudo certo e, daqui a pouco, estarei de volta, com muita saúde, disposição e paz”, disse.

Post

Um post compartilhado por Kleberson | Penta Campeão Mundial 2002 (@klebersonk15)

De acordo com os exames, o ex-meio-campista apresentou obstrução de 50% em três artérias, um quadro classificado como doença multiarterial moderada. O tratamento prioriza o controle clínico com medicamentos para estabilizar as placas de gordura, além de ajustes rigorosos no estilo de vida, com dieta, exercícios e eliminação de fatores de risco.

Kléberson no futebol

O ex-volante, hoje com 47 anos, encerrou a carreira de jogador profissional em 2017. Revelado pelo Athletico-PR no início dos anos 2000, o ex- jogador ganhou destaque na campanha do pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira. Convocado por Luiz Felipe Scolari para a Copa de 2002, assumiu a titularidade a partir das quartas de final e teve participação importante na conquista do título.

Ao longo da carreira, defendeu clubes como Flamengo, Bahia, Manchester United e Besiktas. O ex-volante encerrou a carreira defendendo o Fort Lauderdale Strikers, dos Estados Unidos. Ele chegou a figurar na convocação da Copa de 2010, quando ainda defendia o Rubro-Negro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.