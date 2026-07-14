Entre compras e vendas, janela do Cruzeiro é marcada pelo “equilíbrio”

O Cruzeiro conduz a janela de transferências mais equilibrada da gestão de Pedro Lourenço. Enquanto investe para fortalecer o elenco visando o segundo semestre, a diretoria também acelera a venda de jogadores para manter as contas sob controle e criar margem para novas movimentações no mercado.

O planejamento começou ainda no início da temporada. A direção definiu que faria investimentos na janela do meio do ano, principalmente em atletas que atuam no futebol internacional. O assunto, inclusive, entrou nas conversas com Artur Jorge durante sua chegada ao clube, em abril, para substituir Tite.

Até agora, o Cruzeiro confirmou as contratações de Gabriel Rojas, ex-Racing, e Gabriel Pec, que defendia o Los Angeles Galaxy. As duas operações somam cerca de R$ 90 milhões, com pagamentos previstos de forma parcelada.

Ao mesmo tempo, o clube também preparou o elenco para possíveis saídas. A estratégia era aproveitar o aquecimento do mercado internacional após a Copa do Mundo para negociar atletas e equilibrar o fluxo financeiro.

Quem já deixou o Cruzeiro

Os primeiros negócios já renderam resultados expressivos. O Cruzeiro vendeu Christian ao Krasnodar, da Rússia, e Kaiki ao Como, da Itália. Juntas, as transferências ultrapassam R$ 130 milhões, embora os valores também sejam recebidos de maneira parcelada.

Outro nome que deixou o clube foi o lateral-esquerdo Kauã Prates. Negociado com o Borussia Dortmund ainda em fevereiro, o jogador se apresentou ao clube alemão nesta janela. A operação supera R$ 75 milhões entre valores fixos e metas previstas em contrato.

Mesmo após perder dois titulares e um reserva imediato, a diretoria não descarta novas negociações. O entendimento interno é que a valorização do mercado europeu depois da Copa pode gerar propostas por outros jogadores importantes do elenco.

Além das vendas de maior impacto, o Cruzeiro trabalha para encontrar novos destinos para Chico da Costa, Matheus Cunha e Wanderson. Embora não espere arrecadar valores significativos com essas negociações, o clube considera as saídas importantes para reduzir a folha salarial.

A abertura de espaço no orçamento é vista como fundamental para a sequência da janela. Com isso, a diretoria pretende atender aos pedidos da comissão técnica e ainda busca dois reforços considerados prioritários. De preferência um atacante de lado de campo e um primeiro volante para fortalecer o elenco na disputa do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores.

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