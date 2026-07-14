Vitão reforça briga por vaga na defesa do Flamengo e valoriza amistosos: “Avaliação positiva”

Vitão aproveitou a intertemporada para ganhar espaço no Flamengo. Afinal, o zagueiro começou como titular nos três amistosos disputados pela equipe e busca convencer o técnico Leonardo Jardim de que pode ter um vaga no sistema defensivo rubro-negro.

Dessa forma, as oportunidades surgiram por causa das ausências de Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. O primeiro segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Léo Pereira e Danilo receberam férias após defenderem a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

“Me senti muito bem, jogador sempre quer estar jogando. Tentei aproveitar ao máximo essas oportunidades que eu tive. E, além da taça, acho que a gente fez uma boa intertemporada. O campeonato vai exigir bastante da gente, então, quanto mais jogos, mais treinamentos a gente faz, melhor. E nada melhor do que terminar com uma taça”, disse.

Resumo da intertemporada

Durante a preparação, o Flamengo conquistou o Troféu do Algarve ao vencer o Benfica por 2 a 1. Antes disso, empatou por 2 a 2 com o River Plate e derrotou o Lausanne-Sport por 2 a 0 nos amistosos da intertemporada.

“Tomamos dois gols no jogo contra o River que poderiam ter sido evitados. Contra o Benfica sofremos o gol de pênalti, teve mérito deles na jogada. Eu faço uma avaliação positiva. Claro que temos muito a melhorar e vamos ajustando nos treinamentos para, quando chegar os jogos, a gente ficar a maior quantidade de jogos possível sem tomar gols”, avaliou.

“Por mais que sejam amistosos, a gente sempre joga em busca de vitória. Acho que está sendo bom para a gente manter o ritmo. Treino é diferente de jogo, então é bom ter esses jogos para a gente voltar com ritmo. Acho que a confiança está em cima, a gente está bem preparado, está bem recuperado e vamos ter campeonatos importantes para disputar na sequência”, acrescentou Vitão.

Antes da pausa para o Mundial, Vitão disputou 14 partidas pelo Flamengo e iniciou 11 delas como titular, mas não conseguiu manter uma sequência na equipe principal. Agora, o defensor tenta aproveitar o bom momento para ampliar o espaço no elenco.



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