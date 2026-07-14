Ingleses criticam escolha de juiz contra a Argentina: “Messi terá seu árbitro preferido”

A escolha do árbitro para a semifinal da Copa do Mundo 2026 entre Inglaterra e Argentina provocou forte reação por parte da imprensa inglesa. A Fifa escalou o norte-americano Ismael Elfath, de origem marroquina, para comandar a partida, e a escolha causou questionamentos por causa do histórico dele em jogos de Lionel Messi.

O jornal britânico Daily Mail foi um dos veículos que mais criticaram a decisão. A publicação afirmou que Messi “terá seu árbitro favorito” no confronto contra os ingleses. A declaração rapidamente ganhou repercussão entre torcedores, que passaram a discutir a nomeação nas redes sociais.

As críticas se concentram no retrospecto de Elfath em partidas do camisa 10 argentino. O árbitro apitou quatro jogos de Messi na Major League Soccer (MLS), e o astro venceu todos eles. Além dos resultados, parte da imprensa inglesa sustenta que o juiz costuma adotar uma postura mais tolerante diante das reclamações do jogador. E, em jogadas polêmicas, tomaria decisões que acabam favorecendo o argentino.

Histórico de críticas

“E que os jogadores da Inglaterra fiquem avisados, pois o histórico de Elfath na MLS nesta temporada indica que ele não se importa de consultar seu caderno de anotações. Em 10 partidas que apitou, distribuiu 41 cartões amarelos, expulsou três jogadores e concedeu três penalidades”, escreveu o jornal britânico.

Outro ponto lembrado, aliás, pelos críticos é a atuação de Elfath na fase de grupos da Copa do Mundo, no empate entre Espanha e Uruguai. Na ocasião, o árbitro recebeu críticas por permitir um jogo mais físico da equipe uruguaia e por demorar a expulsar Canobbio, decisão que gerou reclamações dos espanhóis ao longo da partida.

Elfath, inclusive, traz recordações dolorosas aos brasileiros. Afinal, ele apitou a eliminação do Brasil na Copa contra a Noruega, pelas oitavas de final.

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