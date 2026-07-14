Atlético entra em reta final de preparação para volta do Brasileirão

O Atlético-MG entra na reta final da preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. Daqui a uma semana, no dia 21 de julho, o Galo recebe o Bahia, às 19h30, na Arena MRV, pela 19ª rodada. Até lá, o técnico Eduardo Domínguez terá mais alguns dias de treinamentos e um último jogo-treino para ajustar a equipe.

Em conjunto com o departamento de futebol, a comissão técnica optou por realizar toda a intertemporada na Cidade do Galo, sem amistosos contra outras equipes. O elenco se reapresentou no dia 22 de junho e, antes de iniciar os trabalhos com bola, passou por uma bateria de exames físicos e clínicos.

A principal novidade neste período foi a chegada do zagueiro Léo Duarte, único reforço contratado pelo Atlético para o segundo semestre. O defensor chega para ocupar a vaga deixada por Júnior Alonso, negociado com o Atlanta United, dos Estados Unidos.

Na última semana, o Galo realizou um jogo-treino diante da equipe sub-20, na Arena MRV. O time principal venceu por 3 a 1, com dois gols de Bernard e um de Igor Gomes, resultado que agradou à comissão técnica durante a preparação.

A reta final da preparação do Atlético

Assim, o planejamento prevê treinamentos em período único até a próxima segunda-feira (20/7). Além disso, na quarta-feira (15/7), o Atlético fará o último teste antes da volta oficial da temporada, em um jogo-treino contra o Betim, às 9h30, na Cidade do Galo. A atividade será fechada para a imprensa.

Aliás, no mesmo dia, marcará o retorno de três jogadores importantes. Afinal, Alan Franco, Alan Minda e Preciado, que defenderam o Equador na Copa do Mundo, passarão a ficar à disposição de Eduardo Domínguez para a sequência dos trabalhos.

Na reta final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Atlético tenta ganhar posições na tabela. Atualmente, o clube ocupa o nono lugar, com 24 pontos, e busca diminuir a distância para o Bragantino, quinto colocado e, neste momento, dentro da zona de classificação para a Pré-Libertadores de 2027. A expectativa da comissão técnica é aproveitar a intertemporada para fortalecer a equipe antes da sequência decisiva da temporada.

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