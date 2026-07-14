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Atlético entra em reta final de preparação para volta do Brasileirão

Atlético entra em reta final de preparação para volta do Brasileirão
Atlético entra em reta final de preparação para volta do Brasileirão -

O Atlético-MG entra na reta final da preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. Daqui a uma semana, no dia 21 de julho, o Galo recebe o Bahia, às 19h30, na Arena MRV, pela 19ª rodada. Até lá, o técnico Eduardo Domínguez terá mais alguns dias de treinamentos e um último jogo-treino para ajustar a equipe.

Em conjunto com o departamento de futebol, a comissão técnica optou por realizar toda a intertemporada na Cidade do Galo, sem amistosos contra outras equipes. O elenco se reapresentou no dia 22 de junho e, antes de iniciar os trabalhos com bola, passou por uma bateria de exames físicos e clínicos.

A principal novidade neste período foi a chegada do zagueiro Léo Duarte, único reforço contratado pelo Atlético para o segundo semestre. O defensor chega para ocupar a vaga deixada por Júnior Alonso, negociado com o Atlanta United, dos Estados Unidos.

Na última semana, o Galo realizou um jogo-treino diante da equipe sub-20, na Arena MRV. O time principal venceu por 3 a 1, com dois gols de Bernard e um de Igor Gomes, resultado que agradou à comissão técnica durante a preparação.

A reta final da preparação do Atlético

Assim, o planejamento prevê treinamentos em período único até a próxima segunda-feira (20/7). Além disso, na quarta-feira (15/7), o Atlético fará o último teste antes da volta oficial da temporada, em um jogo-treino contra o Betim, às 9h30, na Cidade do Galo. A atividade será fechada para a imprensa.

Aliás, no mesmo dia, marcará o retorno de três jogadores importantes. Afinal, Alan Franco, Alan Minda e Preciado, que defenderam o Equador na Copa do Mundo, passarão a ficar à disposição de Eduardo Domínguez para a sequência dos trabalhos.

Na reta final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Atlético tenta ganhar posições na tabela. Atualmente, o clube ocupa o nono lugar, com 24 pontos, e busca diminuir a distância para o Bragantino, quinto colocado e, neste momento, dentro da zona de classificação para a Pré-Libertadores de 2027. A expectativa da comissão técnica é aproveitar a intertemporada para fortalecer a equipe antes da sequência decisiva da temporada.

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