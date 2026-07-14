Acusado de agredir ex-namoradas, Cartolouco tenta desmentir os fatos; veja

O jornalista esportivo e influenciador Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais sobre as acusações de violência doméstica feitas por uma ex-namorada. Em publicação divulgada na manhã desta terça-feira (14), ele negou as denúncias, afirmou que não poderia mais permanecer em silêncio e apresentou sua versão dos acontecimentos.

No vídeo, Cartolouco afirmou que a Justiça o inocentou em setembro de 2024 e apresentou prints de conversas com a ex-companheira para sustentar sua defesa. Além disso, o influenciador declarou que não poderia mais permanecer em silêncio diante das acusações. “Não tem como mais ficar quieto sobre as acusações”, afirmou.

No entanto, Cartolouco ainda é investigado pelos crimes de lesão corporal qualificada, violência psicológica contra a mulher, injúria e dano. Segundo a defesa da vítima, a ex-companheira relatou que sofreu agressões durante duas noites consecutivas em um hotel, em uma viagem a Cusco, no Peru, com relatos de chutes, empurrões e cusparadas.

Veja:

Um post compartilhado por Cartolouco (@cartolouco)

Em entrevista à TV Globo, exibida no último domingo (12), a ex-namorada afirmou que a discussão começou após ela demorar para retornar do banheiro de um bar. Segundo ela, “a gente estava num bar, eu fui ao banheiro e ele entendeu que eu tinha demorado muito para voltar. E aí, ele começou a ficar agressivo e arrebentou meu escapulário no bar. Antes de a gente voltar para o hotel, ele cuspiu em mim”, relatou. Na sequência, ela afirmou que, ao chegarem ao hotel, teria sofrido novas agressões. “Ele começa a chutar todas as minhas coisas da mala e começa a me chutar. Eu só fiquei no chão enquanto ele me agredia, ele cuspia muito em mim e me dava diversos tapas”, disse.

Além disso, a mulher declarou que outra ex-namorada do influenciador obteve uma medida protetiva de urgência contra ele. Por sua vez, segundo a advogada da vítima, ela também relatou episódios de comportamento controlador durante o relacionamento, além de ofensas e falas misóginas direcionadas a ela.

Cartolouco é acusado por três ex-namoradas; entenda o caso

O influenciador Cartolouco enfrenta acusações de agressões físicas e violência psicológica. Dessa forma, uma reportagem do Fantástico trouxe os relatos das mulheres e exibiu imagens de câmeras de segurança relacionadas às denúncias.

Além disso, a reportagem exibiu imagens que mostram Cartolouco em uma discussão com uma ex-namorada em uma rua de São Paulo. Durante o episódio, o influenciador aparece queimando a orelha da mulher com um cigarro e, logo depois, dando um tapa no rosto dela. Segundo a reportagem, o caso aconteceu na madrugada de 31 de janeiro, após aproximadamente nove meses de relacionamento.

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