São Paulo descarta zagueiro que disputou a última Copa por Cabo Verde

O São Paulo analisou a contratação de Roberto “Pico” Lopes, zagueiro que disputou a Copa do Mundo por Cabo Verde, mas decidiu não avançar nas negociações. O defensor de 34 anos, que atua pelo Shamrock Rovers, da Irlanda, foi oferecido ao Tricolor durante a busca por um reforço para o sistema defensivo, prioridade da diretoria nesta janela de transferências.

Os representantes de Pico Lopes entraram em contato com o Tricolor Paulista em meio às dificuldades encontradas pelo São Paulo para contratar um zagueiro. A diretoria abriu conversas, consultou as condições do negócio e estudou a possibilidade de contratar o jogador em definitivo.

A proposta discutida previa um contrato de um ano, com opção de renovação por mais uma temporada caso metas estabelecidas fossem atingidas. Durante as tratativas, o São Paulo apresentou uma oferta salarial próxima ao que o atleta recebe atualmente no futebol irlandês.

Os empresários do defensor, porém, responderam com uma contraproposta de valores superiores. Enquanto as conversas aconteciam, a diretoria também avançava nas negociações com o português Domingos Duarte, que reduziu a pedida salarial e ficou perto de um acordo com o clube.

Com o avanço pela contratação do ex-zagueiro do Getafe, o São Paulo decidiu encerrar as tratativas por Pico Lopes. Apesar de ainda avaliar a chegada de mais um defensor após a saída de Alan Franco, o Tricolor não retomou as conversas pelo cabo-verdiano.

Pico Lopes gostaria de atuar no Brasil

O interesse em atuar no futebol brasileiro, no entanto, permanece. Os representantes do jogador seguem oferecendo o defensor a clubes da Série A em busca de uma oportunidade nesta janela.

Nascido na Irlanda e naturalizado cabo-verdiano por conta da origem de seu pai, Pico Lopes foi um dos destaques da surpreendente campanha de Cabo Verde na Copa do Mundo. Titular nos quatro jogos da seleção africana, ajudou a equipe a empatar com Espanha e Uruguai na fase de grupos. Contudo, viu a equipe cair para a Argentina, por 3 a 2, na prorrogação.

As opções do São Paulo na zaga

Enquanto se aproxima do acerto com Domingos Duarte, Dorival Júnior conta atualmente com Sabino, Arboleda, Toloi, Osório e o jovem Isac como opções para o setor defensivo. A expectativa é de que a contratação do português encerre a principal busca do São Paulo nesta janela de transferências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.