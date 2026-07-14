Camisa de Vozinha usada na Copa é leiloada por quantia recorde; veja o valor

A performance de Vozinha na Copa do Mundo 2026 continua rendendo bons resultados mesmo após a eliminação de Cabo Verde. Desta vez, a camisa do goleiro na partida contra a Arábia Saudita, pela fase de grupos, entrou para a história ao alcançar o maior valor já pago por um uniforme de goleiro em um leilão da plataforma MatchWornShirt.
O item foi arrematado por 11.116 euros (R$ 64,7 mil), estabelecendo um novo recorde na categoria. Com isso, a camisa superou a de Alisson no confronto entre Liverpool e Tottenham, em 2025, vendida por 10.131 euros. Antes, a marca pertencia ao alemão Manuel Neuer, cuja camisa usada diante da Escócia, na Eurocopa de 2024, havia sido negociada por 9.047 euros.
A comissão técnica de Cabo Verde preparou a camisa para a partida, mas Vozinha não chegou a utilizá-la em campo. Ainda assim, o goleiro autografou a peça antes do leilão. Além disso, o leilão despertou interesse internacional. Ao todo, torcedores de 16 países participaram da disputa, que recebeu 59 lances até a venda para um comprador, não identificado, dos Estados Unidos.
O resultado, inclusive, reforça o impacto da campanha da seleção cabo-verdiana e a popularidade conquistada por Vozinha durante o Mundial. O goleiro de 40 anos está na mira do Inter Miami, clube que tem David Beckham entre os proprietários e Messi como principal astro.
De acordo com informações da imprensa europeia, a equipe da Major League Soccer (MLS) iniciou conversas para contratar o experiente goleiro, que está sem clube desde o fim do contrato com o Chaves, de Portugal.
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