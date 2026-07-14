Karoline Lima e Léo Pereira ficam noivos e anel de diamante chama atenção; veja detalhes

O zagueiro Léo Pereira e a influenciadora Karoline Lima anunciaram o noivado na segunda-feira (13). O casal compartilhou a novidade nas redes sociais e publicou fotos em que aparece exibindo o anel escolhido para o pedido de casamento. Os dois estão juntos desde 2024, mas viveram momentos de idas e vindas ao longo do relacionamento.

Além disso, o casal passou por separações antes de oficializar o noivado. Em 2025, Karoline e Léo anunciaram o término, porém retomaram a relação cerca de um mês depois. No entanto, após uma nova tentativa de recomeço, os dois encerraram o relacionamento novamente em fevereiro deste ano.

Agora, a influenciadora chamou atenção ao mostrar os detalhes da joia. O anel apresenta um diamante solitário com lapidação brilhante, formato redondo e uma pedra central presa por uma garra. Além disso, o aro também recebe pequenos diamantes, que deixam a peça com um acabamento mais sofisticado.

Até o momento, Karoline Lima e Léo Pereira não divulgaram a marca responsável pelo anel de noivado. Apesar de a influenciadora ter comprado recentemente uma joia da designer Carol Juste, o casal mantém em sigilo a grife escolhida pelo jogador para o pedido de casamento.

Por fim, especialistas apontam que anéis de noivado solitários com esse padrão de design e diamantes naturais podem variar bastante de preço. No mercado de alta joalheria, peças semelhantes costumam custar entre R$ 15 mil e R$ 50 mil, dependendo de fatores como pureza, cor e peso em quilates da pedra principal.

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